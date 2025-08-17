Μελόνι και Ρούτε στη συνάντηση με Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα

Μεγαλώνει ο κατάλογος των Ευρωπαίων ηγετών που θα δώσουν αύριο, Δευτέρα, το παρών τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο.

Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ αυτών θα είναι και η ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, που θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το γραφείο της.

Στο μεταξύ, το ίδιο δρομολόγιο θα ακολουθήσει αύριο και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που επίσης θα συμμετάσχει στη συνάντηση που θα φιλοξενήσει ο αμερικανός πρόεδρος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

