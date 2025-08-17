Logo Image

Στον Λευκό Οίκο μαζί με Ζελένσκι, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Μερτς

Διευρύνεται ο κύκλος της συνάντησης της Δευτέρας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως θα συμμετάσχει στη συνάντηση που θα έχουν αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω σε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», τόνισε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο Χ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε επίσης ότι αργότερα σήμερα θα υποδεχθεί σήμερα στις Βρυξέλλες τον Ουκρανό πρόεδρο και θα συμμετάσχουν μαζί στη βιντεοδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών.

Λίγο αργότερα και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συμμετάσχει στην συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχει και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το γραφείο της φινλανδικής προεδρίας.

Σημειωτέον ότι στις 16:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να διεξαχθεί βιντεοδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε χθες το Παρίσι.

Η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, ανέφερε χθες πως οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα μεταβούν την Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο.

