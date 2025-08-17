Μελάνια Τραμπ: Τι αναφέρει στην επιστολή της στον Πούτιν

Έναν «κόσμο γεμάτο αξιοπρέπεια για όλους». Αυτό είναι το μήνυμα – σύμφωνα με το Fox News – που έστειλε στον Βλαντιμίρ Πούτιν η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, στην επιστολή της που επέδωσε στον ρώσο πρόεδρο ο σύζυγός της, κατά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Στην έκκλησή της προς τον Πούτιν, η Μελάνια περιγράφει με γλαφυρό τρόπο την τραγική κατάσταση των παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες και επικαλείται την ευθύνη του ρώσου προέδρου να προστατεύσει την «αθωότητα» αυτών των παιδιών.

«Το αξίζουν αυτό, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, την κυβέρνηση και την ιδεολογία τους», γράφει η Μελάνια Τραμπ και προσθέτει: «Είναι αναμφισβήτητο ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να δημιουργήσουμε έναν αξιοπρεπή κόσμο για όλους, ώστε κάθε ψυχή να μπορεί να ξυπνήσει εν ειρήνη και το ίδιο το μέλλον να είναι τέλεια προστατευμένο», αναφέρει στην επιστολή της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Fox News, ο Τραμπ παρέδωσε την επιστολή προσωπικά στον Πούτιν.

Το κείμενο δεν αναφέρει ρητά την Ουκρανία, αλλά τονίζει ότι ο Πούτιν μπορεί να μετατρέψει αυτό το όραμα σε πραγματικότητα, με «μια απλή πινελιά».

Ο Πούτιν διάβασε αμέσως την επιστολή, μπροστά στις ρωσικές και αμερικανικές αντιπροσωπείες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Fox News.