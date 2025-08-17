Ισραήλ: Μαζική διαδήλωση για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Στους δρόμους, στο κέντρο του Τελ Αβίβ, βγήκαν το Σάββατο χιλιάδες διαδηλωτές στο Ισραήλ.

Απαίτησαν τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς.

Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φόρουμ συγγενών ομήρων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa. Διαδηλώσεις έγιναν, επίσης, σύμφωνα με αναφορές, στη Χάιφα, την Ιερουσαλήμ και τη Μπερσέβα.

«Αύριο θα οδηγήσουμε τη χώρα σε πάγωμα», δήλωσε απευθυνόμενη στους διαδηλωτές η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, ο γιος της οποίας, ο Ματάν, είναι ένας από τους περίπου 20 ζωντανούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ζανγκάουκερ αναφερόταν σε προγραμματισμένη για σήμερα πανεθνική απεργία στο Ισραήλ.

«Και δεν θα σταματήσουμε αύριο, δεν θα περιμένουμε ο (πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, θα πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει», συνέχισε η Ζανγκάουκερ.

Σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, η Κυριακή είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας στο Ισραήλ.

Οι οικογένειες ζήτησαν να γίνει απεργία σε διαμαρτυρία για την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, παρά να υπογράψει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων, ανέφερε η Times of Israel.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι υπό την κατοχή της Χαμάς βρίσκονται οι σοροί περίπου 30 ανθρώπων που απήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας επιπλέον των ζωντανών ομήρων.