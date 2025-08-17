Ην. Βασίλειο: Σύμβουλος του Φάρατζ λέει ότι η Βρετανία δεν έπρεπε να πολεμήσει του Ναζί – «Η Ρωσία δεν είναι εχθρός μας»

Ένας σύμβουλος που έχει χρησιμοποιηθεί από τον Νάιτζελ Φάρατζ και άλλους στο κόμμα Reform UK για την ενίσχυση της δημοφιλίας τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρότεινε ότι η Βρετανία θα ήταν σε καλύτερη θέση αν είχε παραμείνει ουδέτερη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αντί να πολεμήσει τη ναζιστική Γερμανία.

Ο Τζακ Άντερτον, ο οποίος διαχειρίστηκε τον ιδιαίτερα επιτυχημένο λογαριασμό του Φάρατζ στο TikTok πριν βοηθήσει τον Λουκ Κάμπελ να εκλεγεί δήμαρχος του Χαλ και της Ανατολικής Γιορκσάιρ με το Reform, δήλωσε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έπρεπε να στηρίζει την Ουκρανία στον αγώνα της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Η ανάρτηση του Άντερτον

Σε ανάρτηση στο προσωπικό του ιστολόγιο σχετικά με τη διεθνή θέση της Βρετανίας, ο Άντερτον ανέφερε ότι σε έναν μελλοντικό κόσμο «αξιοκρατίας», το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να «ξανακερδίσει» πρώην αποικίες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Νότια Αφρική.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Βρετανία θα έπρεπε να μιμηθεί την πολιτική μαζικών φυλακίσεων του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, η οποία έχει δεχθεί ευρεία διεθνή καταδίκη ως καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Άντερτον δεν έχει προσληφθεί ποτέ επίσημα από το Reform, αλλά ο 23χρονος δημιούργησε το προφίλ του Φάρατζ στο TikTok, το οποίο πλέον έχει 1,3 εκατ. ακόλουθους, και έπαιξε κεντρικό ρόλο στην εκλογική εκστρατεία του Κάμπελ.

Παραμένει κεντρικό μέλος του κύκλου του Κάμπελ, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να τον εντάξει στο επιτελείο του, αλλά οι προσπάθειες αυτές εμποδίστηκαν καθώς δεν μπορεί να έχει πολιτικούς διορισμούς.

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος σήμανε το τέλος της βρετανικής αυτοκρατορίας

Το προσωπικό ιστολόγιο του Άντερτον, με τίτλο «Η Βρετανία Χρειάζεται Αλλαγή», περιλαμβάνει μια ανάρτηση από πέρυσι με τίτλο «μια εγωιστική βρετανική εξωτερική πολιτική», στην οποία υποστηρίζει ότι η μόνη σύγκρουση του περασμένου αιώνα που ήταν προς το συμφέρον της Βρετανίας ήταν ο πόλεμος των Φώκλαντ.

«Τρισεκατομμύρια λίρες από τους φόρους των Βρετανών έχουν ξοδευτεί σε ξένες χώρες στο όνομα της “δημοκρατίας”, των “ανθρωπίνων δικαιωμάτων” και του “σωστού”», έγραφε. «Πάνω από ένα εκατομμύριο Βρετανοί έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά σε πολέμους που δεν δόθηκαν ποτέ επί βρετανικού εδάφους».

Η συμμετοχή και στους δύο παγκοσμίους πολέμους, έγραψε, σήμανε το τέλος της Βρετανίας ως μεγάλης δύναμης: «Φτωχύναμε για δεκαετίες, πληρώναμε δάνεια στην Αμερική μέχρι το 2006. Η οικονομία μας σταμάτησε να αναπτύσσεται, χάσαμε την αυτοκρατορία μας και πλέον μας σπρώχνει γύρω η Αμερική. Και η Γερμανία – μια χώρα που “νικήσαμε” – είναι πιο πλούσια από εμάς από τη δεκαετία του 1970».

«Η εναλλακτική ιστορία έχει ενδιαφέρον: αν η Βρετανία δεν είχε πολεμήσει στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν θα χρειαζόταν να βασιστεί στις ΗΠΑ για οικονομική υποστήριξη και θα είχε την ανεξαρτησία να ενεργεί αναλόγως. Θα μπορούσε να έχει αναπτύξει την Ινδία, την Κύπρο, τα Φίτζι, τη Μάλτα, τη Σάντα Λουτσία, τις Σεϋχέλλες, τις Μπαχάμες, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική, την Ιρλανδία και τη Νέα Ζηλανδία. Στην επερχόμενη αξιοκρατία, ίσως η Βρετανία μπορέσει να επανακτήσει μερικά από αυτά τα έθνη».

«Η Ρωσία δεν είναι εχθρός μας»

Στην ίδια ανάρτηση επιχειρηματολογεί επίσης κατά της παροχής στήριξης στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή: «Στέλνουμε δισεκατομμύρια λίρες (που δεν έχουμε) για να στηρίξουμε μια χώρα με την οποία δεν έχουμε καμία συμμαχία. Η Ρωσία δεν είναι εχθρός μας, δεν έχει επιτεθεί στη Βρετανία».

Ο Άντερτον ζητά ριζική αναδιάρθρωση του Foreign Office, ώστε όλες οι αποφάσεις να λαμβάνονται αποκλειστικά με γνώμονα το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας: «Αντ’ αυτού, έχουμε ανθρώπους που θα έπρεπε να δουλεύουν για τον ΟΗΕ ή για μια φιλανθρωπική οργάνωση, και όχι για το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών».

«Μάθημα για τους Βρετανούς» οι μαζικές φυλακίσεις στο Ελ Σαλβαδόρ

Σε άλλη ανάρτηση του 2024 για το έγκλημα, ο Άντερτον εκφράζει τον ενθουσιασμό του για τις πολιτικές του Μπουκέλε, ο οποίος μείωσε δραματικά τη βία και το έγκλημα μέσω μαζικών φυλακίσεων, που οδήγησαν το 2% του πληθυσμού του Ελ Σαλβαδόρ στη φυλακή.

«Έκτακτες εποχές απαιτούν έκτακτα μέτρα», έγραψε. «Θα έλεγα μάλιστα ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι και τόσο έκτακτα – θα έπρεπε να ισχύουν και σε καιρούς κανονικότητας.

»Το Ελ Σαλβαδόρ ίσως είναι ένα μάθημα για όσους στη Βρετανία επιθυμούν να πάρουν ξανά τον έλεγχο της χώρας τους. Η εξουσία λειτουργεί – και είναι το μόνο που έχει σημασία. Η κρατική εξουσία, όταν χρησιμοποιείται σωστά, είναι σχεδόν παντοδύναμη. Η αξιοκρατία θα εδραιωθεί, εγκληματίες και διεφθαρμένοι αξιωματούχοι θα φυλακιστούν, η μετανάστευση θα μηδενιστεί, σπίτια θα χτιστούν και οι πολίτες μας θα νιώθουν ξανά υπερήφανοι για τη χώρα τους».

Ο Άντερτον κλήθηκε να σχολιάσει. Το γραφείο του Κάμπελ παρέπεμψε το ζήτημα στο Reform UK, το οποίο δήλωσε ότι ο Άντερτον δεν είναι υπάλληλος ούτε του κόμματος ούτε του δημάρχου.

Με πληροφορίες από Guardian