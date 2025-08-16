Logo Image

Ουκρανία: Οι ένοπλες δυνάμεις απώθησαν τον ρωσικό στρατό σε τμήμα του μετώπου στο Σούμι

Κόσμος

REUTERS/Sofiia Gatilova

Τι έγραψε σε ανάρτησή του το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι απώθησαν τις ρωσικές δυνάμεις κατά περίπου 2 χιλιόμετρα σε τμήμα του μετώπου του Σούμι στη βόρεια Ουκρανία.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σχόλιο από τη Ρωσία, η οποία ελέγχει λίγο περισσότερο από 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή, σύμφωνα με το πρόγραμμα χαρτογράφησης των πεδίων της μάχης στην Ουκρανία DeepState.

«Ουκρανοί στρατιώτες συνεχίζουν τις μάχες για να καταστρέψουν τον εχθρό και να απελευθερώσουν τους οικισμούς μας», έγραψε στο Facebook το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το ουκρανικό επιτελείο πρόσθεσε πως μάχες μαίνονται κοντά στα χωριά Ολεκσιίβκα και Γιονακίβκα, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 5 και 7 χιλιομέτρων αντιστοίχως από τα ρωσικά σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

