Επίσημη πρόσκληση ζητούν Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες Τραμπ – Ζελένσκι τη Δευτέρα

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσφέρει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την δυνατότητα να συνοδεύεται από Ευρωπαίους πολιτικούς, δεν υπάρχει ωστόσο επίσημη πρόσκληση για τους ίδιους. Οι Ευρωπαίοι, σημειώνει η BILD, «είναι αποφασισμένοι να αποφύγουν ένα καθαρό σόου».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

