Ο Τραμπ στηρίζει το σχέδιο Πούτιν για λήξη του πολέμου με παραχώρηση εδαφών

Την πληροφορία μεταδίδουν οι New York Times επικαλούμενοι ανωτέρους Ευρωπαίους αξιωματούχους, δύο τον αριθμό, οι οπΟίοι ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της κλήσης που είχε ο Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες, μετά τη Σύνοδο της Αλάσκας.

Ο κ. Τραμπ θα συζητήσει αυτό το σχέδιο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσκληθεί να παραστούν, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Πούτιν: Πιο κοντά στις σωστές αποφάσεις

Την διαφαινόμενη θετική στάση Τραμπ, προδίδουν ίσως και τα πρώτα σχόλια του Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά τη Σύνοδο. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του ήταν «στον σωστό χρόνο και πολύ χρήσιμη».

«Θα ήθελα να σημειώσω από την αρχή ότι η επίσκεψη ήταν στον σωστό χρόνο και πολύ χρήσιμη,» είπε ο Πούτιν, σύμφωνα με το επίσημο απομαγνητοφωνημένο κείμενο του Κρεμλίνου για την εναρκτήρια δήλωσή του σε συνάντηση με Ρώσους αξιωατούχους.

«Μιλήσαμε για σχεδόν όλους τους τομείς συνεργασίας, αλλά πρώτα απ’ όλα, φυσικά, μιλήσαμε για μια πιθανή επίλυση της ουκρανικής κρίσης σε δίκαιη βάση. Και φυσικά είχαμε την ευκαιρία -και την αξιοποιήσαμε- να συζητήσουμε τη γένεση, τα αίτια αυτής της κρίσης. Η εξάλειψη αυτών των βαθύτερων αιτιών θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη διευθέτηση», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Επαναλαμβάνω: υπήρξε η ευκαιρία να εκθέσουμε ήρεμα και με λεπτομέρεια τη θέση μας. Σεβόμαστε φυσικά τη θέση της αμερικανικής διοίκησης, η οποία βλέπει την ανάγκη για ταχεία λήξη των εχθροπραξιών. Και εμείς το θέλουμε αυτό, και θέλουμε να προχωρήσουμε προς την επίλυση όλων των ζητημάτων με ειρηνικά μέσα».

«Η συνομιλία [με τον Τραμπ] ήταν πολύ ειλικρινής, ουσιαστική και, κατά την άποψή μου, μας φέρνει πιο κοντά στις σωστές αποφάσεις», είπε ο Πούτιν επισημαίνοντας ότι συζήτησε με τον Αμερικανό ομόλογό του «σε ισότιμη βάση».