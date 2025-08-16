Για απάτη κατηγορείται η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης – Η «ντόλτσε βίτα» με τον σωματοφύλακα-εραστή που κόστισε στο κράτος 70.000 δολάρια

Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης και ο σωματοφύλακάς της κατηγορούνται για απάτη και διαφθορά, μετά από ισχυρισμούς ότι χρησιμοποίησαν δημόσια κονδύλια για να στηρίξουν έναν φερόμενο ερωτικό δεσμό.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν την Παρασκευή ότι η ΛαΤόγια Καντρέλ ανέπτυξε μια «προσωπική, ερωτική σχέση» με τον Τζέφρι Βάπι από τον Οκτώβριο του 2021, ενώ αυτός ήταν μέλος της ομάδας προστασίας της.

Από τότε μέχρι και τη συνταξιοδότησή του τον Ιούνιο του 2024, το ζευγάρι κατηγορείται ότι ισχυριζόταν πως ο κ. Βάπι ήταν σε υπηρεσία, ενώ στην πραγματικότητα συμμετείχαν σε «προσωπικές δραστηριότητες», συμπεριλαμβανομένων 14 ξεχωριστών ταξιδιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Ούτε η Καντρέλ ούτε ο Βάπι έχουν σχολιάσει δημοσίως τις κατηγορίες.

Η Πόλη της Νέας Ορλεάνης δήλωσε στο Associated Press ότι γνωρίζει τις κατηγορίες και πως ο δικηγόρος της δημάρχου τις εξετάζει.

Τι υποστηρίζουν ομοσπονδιακοί δικαστές

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Καντρέλ και ο Βάπι χρησιμοποίησαν την εφαρμογή ασφαλούς ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp και τη λειτουργία αυτόματης διαγραφής, ανταλλάσσοντας χιλιάδες μηνύματα, για να «συνεχίσουν την απάτη τους».

Αυτό, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τους επέτρεψε να αποκρύψουν τόσο τη σχέση τους όσο και τις παράνομες ενέργειές τους.

Κατά την παραμονή τους στη Νέα Ορλεάνη, φέρεται να χρησιμοποιούσαν ένα δημοτικό διαμέρισμα σαν να ήταν η προσωπική τους κατοικία, περνώντας χρόνο μαζί ενώ ο Βάπι δήλωνε ότι ήταν σε υπηρεσία και πληρωνόταν για προστασία.

Επίσης, κατηγορούνται ότι έκαναν προσωπικά ταξίδια – μεταξύ των οποίων και σε έναν αμπελώνα στην Καλιφόρνια για δοκιμή κρασιών – ενώ ο Βάπι βρισκόταν «σε υπηρεσία», με σκοπό να «μεγιστοποιήσουν τον χρόνο που περνούσαν μαζί», με κόστος 70.000 δολάρια.

Όταν ρωτήθηκε προηγουμένως για αυτά τα ταξίδια, η Καντρέλ είχε δηλώσει ότι έπαιρνε σωματοφύλακα μαζί της για λόγους ασφαλείας λόγω της πανδημίας Covid. Οι εισαγγελείς αμφισβητούν αυτόν τον ισχυρισμό και επικαλούνται περιστατικά στα οποία ταξίδεψε μόνη της.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μάικλ Σίμπσον δήλωσε ότι η σχέση τους δεν αποτελεί έγκλημα, αλλά αντικατοπτρίζει ένα «πολυετές σχέδιο απάτης που χρησιμοποιούσε δημόσια χρήματα για προσωπικούς σκοπούς, εκμεταλλευόμενο την εξουσία και την επιρροή τους», σύμφωνα με το CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

Κάποια στιγμή στη διάρκεια της σχέσης τους, ένα μέλος του κοινού φωτογράφισε την Καντρέλ και τον Βάπι να δειπνούν μαζί, ενώ ο τελευταίος υποτίθεται ότι βρισκόταν σε υπηρεσία.

Η Καντρέλ, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, υπέβαλε αναφορά στην αστυνομία και ζήτησε περιοριστικά μέτρα κατά του συγκεκριμένου ατόμου.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες

Το ζευγάρι κατηγορείται επίσης ότι εκφόβισε υφισταμένους, είπε ψέματα σε πράκτορες του FBI και διέπραξε ψευδορκία καταθέτοντας ψευδώς ενώπιον σώματος ενόρκων που εξετάζει αν πρέπει να ασκηθούν διώξεις.

Εάν κριθούν ένοχοι, οποιαδήποτε από τις κατηγορίες μπορεί να επιφέρει πολυετείς ποινές φυλάκισης και πρόστιμα έως 250.000 δολάρια.

Η Καντρέλ, Δημοκρατική, είναι η πρώτη γυναίκα δήμαρχος στην 300χρονη ιστορία της Νέας Ορλεάνης και υπηρετεί από το 2018. Αναμένεται να αποχωρήσει από το αξίωμα τον Ιανουάριο.

Με πληροφορίες από BBC