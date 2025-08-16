Πούτιν: «Χρήσιμη και επίκαιρη η εξαιρετικά επίσκεψη στην Αλάσκα»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα, απευθυνόμενος σε ανώτερους αξιωματούχους του Κρεμλίνου, πως η επίσκεψή του στην Αλάσκα ήταν «επίκαιρη και εξαιρετικά χρήσιμη».

Ο Πούτιν είπε επίσης στους αξιωματούχους ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «σε ισότιμη βάση» σχετικά με τα μέσα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία σέβεται τη θέση των ΗΠΑ αναφορικά με τη σύγκρουση αυτή, την οποία, όπως υποστήριξε, η Μόσχα επιδιώκει να τερματίσει ειρηνικά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ