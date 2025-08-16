Ερντογάν: Χαιρετίζουμε τη σύνοδο της Αλάσκας – Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο για την εδραίωση της ειρήνης

Την ικανοποίησή του για τη σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα εξέφρασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες έδωσαν ώθηση για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο για την εδραίωση της ειρήνης.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση του Τούρκου προέδρου έχει ως εξής:

«Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Τραμπ και του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Πούτιν έδωσαν νέα ώθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας και ευχόμαστε αυτή η νέα διαδικασία, με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι, να θέσει τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη. Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο στην εδραίωση της ειρήνης».

ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 16, 2025

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης:

Κυριαρχία στο Ντονέτσκ ζήτησε ο Πούτιν από τον Τραμπ με αντάλλαγμα το «πάγωμα» της πρώτης γραμμής

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Δηλώσεις και αναρτήσεις των Ευρωπαίων ηγετών μετά το τέλος του πολυαναμενόμενου τετ-α-τετ