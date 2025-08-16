Logo Image

Ο Τραμπ μετέφερε στον Ζελένσκι την πρόταση Πούτιν για ουκρανική απόσυρση από Ντονέτσκ – Λουχάνσκ

Κόσμος

Ο Τραμπ μετέφερε στον Ζελένσκι την πρόταση Πούτιν για ουκρανική απόσυρση από Ντονέτσκ – Λουχάνσκ

REUTERS/Kevin Lamarque

Τραμπ και Γουίτκοφ είπαν στον Ουκρανό πρόεδρο πως ο Πούτιν δεν προχωρά σε κατάπαυση πυρός αν δεν πάρει αυτές τις περιοχές

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα στον ηγέτη της Ουκρανίας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει τις υπόλοιπες γραμμές του μετώπου, αν το Κίεβο συμφωνήσει να αποσυρθεί από τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, έκανε γνωστό πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Ο Τραμπ και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είπαν στον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι πως ο Πούτιν είπε ότι, μέχρι να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και πως ο Πούτιν θα μπορούσε να δεσμευθεί, στο πλαίσιο μιας διευθέτησης, να μην εξαπολύσει οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

