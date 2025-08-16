Πανηγυρικό το κλίμα στη Μόσχα μετά τον «θρίαμβο» του Πούτιν στην Αλάσκα

Η αντίδραση των Ρώσων στη σύνοδο κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα ήταν απόλυτα πανηγυρική, με τη Μόσχα να γιορτάζει το γεγονός ότι ο Ρώσος ηγέτης συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του χωρίς να κάνει παραχωρήσεις και πλέον δεν αντιμετωπίζει νέες κυρώσεις, παρά την απόρριψη των αιτημάτων του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός.

«Η συνάντηση απέδειξε ότι είναι δυνατές οι διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις», έγραψε ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Telegram. Πρόσθεσε ότι η σύνοδος έδειξε πως οι συνομιλίες μπορούν να συνεχιστούν ακόμη και όσο η Ρωσία διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αλλαγή στάσης του Τραμπ

Ο Τραμπ προσήλθε στη σύνοδο με υψηλό διακύβευμα, δηλώνοντας: «Δεν θα είμαι ικανοποιημένος αν φύγω χωρίς κάποια μορφή κατάπαυσης του πυρός», ενώ απείλησε με «σοβαρές συνέπειες» σε περίπτωση άρνησης της Μόσχας να συνεργαστεί.

Ωστόσο, μετά από μια τρίωρη συνάντηση με τη ρωσική πλευρά, η οποία δεν απέφερε απτά αποτελέσματα, ο Τραμπ εγκατέλειψε τις απειλές του και δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν «εξαιρετικά παραγωγική», την ώρα που ο Πούτιν επέμεινε στις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και δεν ανακοίνωσε καμία παραχώρηση στο πεδίο της μάχης, όπου οι ρωσικές δυνάμεις εδραιώνουν σημαντικά κέρδη στην ανατολική Ουκρανία.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Τραμπ εγκατέλειψε δημοσίως και το σχέδιο άμεσης κατάπαυσης του πυρός που ο ίδιος υποστήριζε επί μήνες, επιλέγοντας αντ’ αυτού τη λύση που προτιμά ο Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου: τη σύναψη μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας πριν σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

«Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει αυτός ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια Ειρηνευτική Συμφωνία, που θα θέσει τέλος στον πόλεμο, και όχι απλώς σε μια Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός, η οποία συχνά δεν διατηρείται», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Πούτιν γυρνά στη Μόσχα θριαμβευτής

Συνολικά, η εικόνα από τη Μόσχα είναι ότι ο Πούτιν φαίνεται να βγήκε νικητής.

«Ο Πούτιν δεν έδωσε τίποτα στον Τραμπ, αλλά πήρε όλα όσα ήθελε. Ο Τραμπ τελικά άκουσε τις απαιτήσεις του», δήλωσε μέλος του ρωσικού διπλωματικού κατεστημένου, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, ο Πούτιν δεν έδειξε καμία πρόθεση υποχώρησης, επαναλαμβάνοντας πως η Μόσχα θέλει να αντιμετωπιστούν τα «βαθύτερα αίτια» της σύγκρουσης — όρος που συχνά χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο και παραπέμπει σε απαιτήσεις για αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, περιορισμό της εσωτερικής της πολιτικής και αποκλεισμό της από την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Καμία οικονομική προσφορά από την πλευρά του Τραμπ δεν φαίνεται να έπεισε τον Πούτιν — η συνάντηση των οικονομικών αντιπροσωπειών ακυρώθηκε — και παρατηρητές τόνισαν πως ο Πούτιν θα δίνει πάντα προτεραιότητα στον πόλεμο στην Ουκρανία έναντι οποιουδήποτε οικονομικού οφέλους από την ειρήνη.

Το «μπαλάκι» στο γήπεδο του Ζελένσκι

Ο Τραμπ παραδέχτηκε πως παραμένουν «ένα ή δύο αρκετά σημαντικά ζητήματα» προς επίλυση με τον Πούτιν, όμως αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία για το Κίεβο είναι ότι άσκησε πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας στον παρουσιαστή του Fox News, Σον Χάνιτι: «Τώρα, είναι πραγματικά στο χέρι του Προέδρου Ζελένσκι να το φέρει εις πέρας».

Η δήλωση αυτή έγινε αμέσως αντικείμενο εκμετάλλευσης από τη Μόσχα.

«Και οι δύο πλευρές απέδωσαν άμεσα την ευθύνη για την επίτευξη αποτελεσμάτων στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των στρατιωτικών ενεργειών στο Κίεβο και την Ευρώπη», έγραψε ο Μεντβέντεφ, πλέον αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Η Τατιάνα Στανοβάγια, ανώτερη αναλύτρια στο Carnegie Russia Eurasia Centre, σχολίασε: «Ο Τραμπ φαίνεται τώρα να μεταφέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης στο Κίεβο και την Ευρώπη. Είναι πιθανό η Ουκρανία να αντιμετωπίσει αυξημένη πίεση από τις ΗΠΑ να ξεκινήσει ουσιαστικές συζητήσεις επί των όρων του Πούτιν».

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Τραμπ «έδειξε για άλλη μια φορά ξεκάθαρα γοητευμένος και εντυπωσιασμένος από τον συνομιλητή του», αναφερόμενη στη θερμή γλώσσα του σώματος και τα ενθουσιώδη κομπλιμέντα που απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Πούτιν.

Το κύριο ερώτημα πλέον είναι πόσο μακριά θα φτάσει ο Τραμπ στην πίεση προς τον Ζελένσκι — ο οποίος πρόκειται να τον συναντήσει στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα — προκειμένου να αποδεχτεί μια συμφωνία με όρους του Πούτιν, και κατά πόσο οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα μπορέσουν και πάλι να επηρεάσουν τον Τραμπ ώστε να αλλάξει στάση.

«Ο Τραμπ δεν αποδέχθηκε πλήρως το σχέδιο διευθέτησης που προωθεί ο Πούτιν», προειδοποίησε η Τατιάνα Στανοβάγια.

Κλίμα αυτοπεποίθησης στην Μόσχα

Προς το παρόν, ωστόσο, στην Μόσχα επικρατεί κλίμα αυτοπεποίθησης.

«Οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν είτε με στρατιωτικά είτε με διπλωματικά μέσα», έγραψε στο Telegram ο ανώτερος Ρώσος βουλευτής Αντρέι Κλίσας.

Χωρίς να επηρεάζονται από τις δηλώσεις Τραμπ, αξιωματούχοι προσκείμενοι στον Πούτιν ένιωσαν ελεύθεροι να τον διαψεύσουν ανοιχτά. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ — ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση της Αλάσκας — δήλωσε πως δεν πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες για μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ Πούτιν, Ζελένσκι και Τραμπ, αντικρούοντας άμεσα τον ισχυρισμό του Τραμπ προς τους δημοσιογράφους ότι μια τέτοια συνάντηση ετοιμάζεται.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα και η ελίτ του Κρεμλίνου ήταν ήδη σε πανηγυρικό κλίμα, καθώς ο Τραμπ έστρωσε κόκκινο χαλί και φέρθηκε στον Πούτιν ως ισότιμο συνομιλητή — παρά το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου.

«Τα δυτικά μέσα είναι στα πρόθυρα νευρικής κατάρρευσης», έγραψε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, καθώς ο Πούτιν προσγειωνόταν στην Αλάσκα.

«Τρία χρόνια έλεγαν σε όλους ότι η Ρωσία είναι απομονωμένη, και σήμερα είδαν ένα υπέροχο κόκκινο χαλί στρωμένο για τον Ρώσο πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Το πρωί του Σαββάτου, το κύριο δελτίο ειδήσεων του Channel One — του βασικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου — ανέδειξε την τελετουργία της συνόδου, τη διεθνή της απήχηση και τη θερμή υποδοχή προς τον Πούτιν, σε έντονη αντίθεση με την απομόνωση που αντιμετώπιζε από δυτικούς ηγέτες μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

«Το κόκκινο χαλί και οι χειραψίες… εμφανίζονται σε όλα τα διεθνή μέσα και τηλεοπτικά κανάλια», τόνισε με ενθουσιασμό παρουσιάστρια του δελτίου, επισημαίνοντας ότι ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά ξένο ηγέτη στο αεροδρόμιο.

Πηγή: Guardian