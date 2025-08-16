Logo Image

Μερτς: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Κόσμος

REUTERS/Nadja Wohlleben

Τι δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε το Σάββατο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία έληξε χωρίς συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Ο Μερτς μιλούσε στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF, αφού ενημερώθηκε μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες από τον Τραμπ σχετικά με τις συνομιλίες του με τον Πούτιν.

Με πληροφορίες από Guardian

