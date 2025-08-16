Κυριαρχία στο Ντονέτσκ ζήτησε ο Πούτιν από τον Τραμπ με αντάλλαγμα το «πάγωμα» της πρώτης γραμμής

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαίτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, αλλά είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να παγώσει την υπόλοιπη γραμμή του μετώπου εάν ικανοποιηθούν οι βασικές του απαιτήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ο Ρώσος ηγέτης υπέβαλε το αίτημα κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που έχουν άμεση γνώση των συνομιλιών.

Το αίτημα του Πούτιν

Ο Τραμπ μετέφερε κατόπιν το μήνυμα αυτό στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες σε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο, κατά την οποία τους κάλεσε να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός από τη Μόσχα.

Η κίνηση αυτή θα παρέδιδε στη Μόσχα τον πλήρη έλεγχο μιας περιοχής την οποία κατέχει μερικώς για περισσότερα από δέκα χρόνια και όπου οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν τη μεγαλύτερη πρόοδο από τον Νοέμβριο.

Σε αντάλλαγμα για την περιοχή του Ντονέτσκ, ο Πούτιν είπε πως θα παγώσει τη γραμμή του μετώπου στις νότιες περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπου οι δυνάμεις του κατέχουν μεγάλες εκτάσεις, και ότι δεν θα ξεκινήσει νέες επιθέσεις για κατάληψη περισσότερων εδαφών, σύμφωνα με τρεις από τους πληροφορημένους για τις συνομιλίες.

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε πως δεν έχει εγκαταλείψει τις βασικές του απαιτήσεις για να «επιλυθούν οι βασικές αιτίες» της σύγκρουσης, κάτι που ουσιαστικά θα σήμαινε το τέλος της ουκρανικής κρατικής υπόστασης με τη σημερινή της μορφή και την ανατροπή της ανατολικής επέκτασης του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί σε άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών, εφόσον ικανοποιηθούν οι «βασικές αιτίες», σύμφωνα με πρώην υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Κρεμλίνου.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 70% του Ντονέτσκ, αλλά η δυτικότερη αλυσίδα πόλεων της περιοχής παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο και είναι κρίσιμη για τη στρατιωτική επιχείρηση και την άμυνα της Ουκρανίας στο ανατολικό μέτωπο.

Δεν θέλει να παραδώσει το Ντονέτσκ ο Ζελένσκι

Άτομα που γνωρίζουν τις απόψεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφεραν ότι δεν θα συμφωνούσε να παραδώσει το Ντονέτσκ, αλλά θα ήταν ανοιχτός σε συζήτηση για το εδαφικό ζήτημα με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την ευρύτερη περιοχή του Ντονμπάς, στην οποία βρίσκεται και το Ντονέτσκ. Σύμφωνα με τον Ουκρανό ηγέτη, μία τέτοια κίνηση θα αποτελούσε εφαλτήριο για μία νέα ρωσική επίθεση στο μέλλον.

Ο Ζελένσκι θα ήταν επίσης πρόθυμος να συζητήσει το ζήτημα σε τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών Τραμπ με τον Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, επίσης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η ανάρτηση του Τραμπ

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, ο Τραμπ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός με τον Πούτιν, συμβουλεύοντας τον Ζελένσκι να «κάνει συμφωνία» με τη Ρωσία.

«Όλοι συμφώνησαν πως ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια Συμφωνία Ειρήνης, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός, που συχνά δεν διαρκεί», έγραψε ο Τραμπ στην Truth Social μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε τότε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Το Κρεμλίνο δήλωσε πως ο Πούτιν και ο Τραμπ δεν συζήτησαν για τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Άνκορατζ. Δεν απάντησε άμεσα σε ερώτημα σχετικά με το Ντονέτσκ.

Με πληροφορίες από Financial Times

