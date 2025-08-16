Logo Image

Ο Τραμπ προσκαλεί του Ευρωπαίους στην συνάντηση με τον Ζελένσκι, τη Δευτέρα

Κόσμος

REUTERS/Kevin Lamarque

Τι αναφέρει το δημοσίευμα των New York Times

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε σήμερα τους Ευρωπαίους ηγέτες στην συνάντηση που θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η συνάντηση αυτή ακολουθεί τη σύνοδο μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, για την οποία η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος», χωρίς όμως να υπάρξει κάποια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Πηγή: Guardian

