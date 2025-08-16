Ζελένσκι: «Αναμένουμε να εντείνει τις επιθέσεις ο ρωσικός στρατός» – Άλλο ένα χωριό στα χέρια των Ρώσων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας, μετά τη μη καταληκτική σύνοδο κορυφής Πούτιν-Τραμπ και την είδηση ότι ο Ουκρανός ηγέτης θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ τη Δευτέρα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, έγραψε:

«Βάσει της πολιτικής και διπλωματικής κατάστασης γύρω από την Ουκρανία και γνωρίζοντας την προδοτικότητα της Ρωσίας, αναμένουμε ότι τις επόμενες ημέρες ο ρωσικός στρατός ενδέχεται να προσπαθήσει να αυξήσει την πίεση και τα πλήγματα κατά ουκρανικών θέσεων, προκειμένου να δημιουργήσει πιο ευνοϊκές πολιτικές συνθήκες για συνομιλίες με παγκόσμιους παράγοντες».

I received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. The front, the defense of positions, and up-to-date information on the intentions and movements of the Russian army. We are defending our positions along the entire front line, and for the second day in a row, we have… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Οι ρωσικές δυνάμεις καταλαμβάνουν κι άλλη περιοχή στο Ντόνετσκ

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Κολοντιάζι στην περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με αναφορές κρατικών μέσων ενημέρωσης το Σάββατο.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι οι δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Βορόνε στην γειτονική περιοχή του Δνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από Guardian