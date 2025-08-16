Τραμπ «Πρόθυμος για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία ο Πούτιν – Ένα πράγμα αποκλείει»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δέχθηκε το τηλεφώνημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 8:35 (ώρα Ελλάδος) στο ασφαλές κρυπτο-τηλέφωνό του, ενώ βρισκόταν σε διακοπές. Στην ίδια κλήση συνδέθηκαν ευρωπαίοι ηγέτες και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρει η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, είχε προηγηθεί απευθείας συνομιλία διάρκειας 30′ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου ο πρώτος να ενημερώσει τον ουκρανό πρόεδρο σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα.

«Ο Πούτιν φέρεται να ήταν πρόθυμος για πρώτη φορά να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Απέκλεισε μόνο την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έδωσε στους συμμετέχοντες την εντύπωση ότι ήταν κουρασμένος. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι δεν είχε κοιμηθεί για 20 ώρες λόγω των προετοιμασιών για τη σύνοδο κορυφής και ότι δεν πρέπει να το κάνει κανείς αυτό στην ηλικία του», αναφέρει η εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ