Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Δηλώσεις και αναρτήσεις των Ευρωπαίων ηγετών μετά το τέλος του πολυαναμενόμενου τετ-α-τετ

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρο έκανε λόγο για μία εξαιρετικά «παραγωγική συνάντηση» χωρίς να καταλήγουν ωστόσο σε κάποια συμφωνία.

Εκτός από το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν με τους όρους για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν και τις προσωπικές τους αντιδράσεις για την συνάντηση.

Η ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε:

«Ευχαριστούμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την ενημέρωση σχετικά με τις συνομιλίες στην Αλάσκα. Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, που να προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης, είναι απαραίτητες.»

Thank you @POTUS for the update on discussions in Alaska. The EU is working closely with @ZelenskyyUA and the United States to reach a just and lasting peace. Strong security guarantees that protect Ukrainian and European vital security interests are essential. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 16, 2025

Η δήλωση της Κάγια Κάλας

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, δήλωσε το Σάββατο ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «στο άμεσο μέλλον», αλλά ότι οι ΗΠΑ «έχουν τη δύναμη να αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά».

President Trump’s resolve to get a peace deal is vital. The EU and our European partners worked to coordinate with President Trump ahead of Alaska meeting. But the harsh reality is that Russia has no intention of ending this war anytime soon. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 16, 2025

Τι ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, εξέδωσε επίσημη δήλωση για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Πούτιν.

Η δήλωση ανέφερε:

«Οι προσπάθειες του προέδρου Τραμπ μας έφεραν πιο κοντά από ποτέ στον τερματισμό του παράνομου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η ηγεσία του στην επιδίωξη του τέλους της αιματοχυσίας αξίζει επαίνου.»

Η δήλωση επανέλαβε τη κοινή ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τονίζοντας:

«Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι περαιτέρω συνομιλίες με τη συμμετοχή του προέδρου Ζελένσκι. Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς αυτόν.»

Ο Στάρμερ συνέχισε:

«Σήμερα το πρωί, μίλησα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους εταίρους, και όλοι είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτή τη νέα φάση. Καλωσορίζω τη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με την Ευρώπη, να παρέχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας. Αυτή είναι σημαντική πρόοδος και θα είναι καθοριστική για την αποτροπή του Πούτιν από το να επανέλθει. Εν τω μεταξύ, μέχρι να σταματήσει τη βάρβαρη επίθεσή του, θα συνεχίσουμε να σφίγγουμε τη θηλιά στη πολεμική του μηχανή με ακόμη περισσότερες κυρώσεις, οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει τιμωρητικές συνέπειες στη ρωσική οικονομία και τον λαό της. Η αταλάντευτη υποστήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί.»

Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η Γαλλία θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και τους εταίρους της στον «συνασπισμό των προθύμων» για να σημειωθεί πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη με εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι αυτός ο συνασπισμός θα συνεδριάσει στο προσεχές διάστημα.

Coordination meeting this morning with President Trump, President Zelensky, and my European partners following the meeting between President Trump and President Putin in Alaska. At the conclusion of this meeting, we continued our discussions with my European counterparts.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025

Τι έγραψε ο Γερμανός καγκελάριος

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε «τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τις μάχες στην Ουκρανία και τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και να επιτύχει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας, καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη, η οποία θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», δήλωσε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο «Χ», παραπέμποντας ταυτόχρονα στο κοινό ανακοινωθέν ευρωπαίων ηγετών για την συνάντηση της Αλάσκας.

We welcomed President Trump’s efforts to stop the killing in Ukraine, end Russia’s war of aggression, and achieve just and lasting peace. Ukraine can count on our unwavering solidarity as we work towards a peace that safeguards Ukraine’s and Europe’s vital security interests. pic.twitter.com/2yo7S2nH18 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 16, 2025

Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε: «Θεωρώ θετικό το ότι δημιουργούνται κάποια μικρά περιθώρια για την ειρήνη στην Ουκρανία»

«Η συμφωνία μοιάζει ακόμη πολύπλοκη, αλλά επιτέλους εφικτή, μετά από το τέλμα που προέκυψε, εδώ και πολλούς μήνες, στο πολεμικό μέτωπο», πρόσθεσε η Μελόνι, η οποία είναι της άποψης ότι «μόνον η Ουκρανία μπορεί να διαπραγματευτεί, σε ό,τι αφορά τους όρους και την επικράτειά της».

«Ο πρόεδρος Τραμπ επανέφερε στο τραπέζι την ιταλική ιδέα για εγγυήσεις ασφαλείας που να εμπνέονται από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Η πρόταση ξεκινά από τον ορισμό της ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που να επιτρέψει στην Ουκρανία να διαθέτει την στήριξη όλων των εταίρων της -συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ – οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να ενεργοποιηθούν, σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

Προειδοποιήσεις από τον Πολωνό πρωθυπουργό

Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, προειδοποίησε ότι η μάχη για το μέλλον της Ουκρανίας και την ασφάλεια της Ευρώπης έχει εισέλθει σε μια «καθοριστική φάση», καλώντας τη Δύση να διατηρήσει την ενότητά της στην αντίθεσή της προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο χαρακτήρισε «πονηρό και αδίστακτο παίκτη».

«Το παιχνίδι για το μέλλον της Ουκρανίας, την ασφάλεια της Πολωνίας και ολόκληρης της Ευρώπης έχει εισέλθει σε μια καθοριστική φάση. Σήμερα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι η Ρωσία σέβεται μόνο τους ισχυρούς και ο Πούτιν απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ένας πονηρός και αδίστακτος παίκτης. Γι’ αυτό, η διατήρηση της ενότητας ολόκληρης της Δύσης είναι τόσο σημαντική».

❗ The game for Ukraine’s future has entered a decisive phase And Putin has once again shown himself to be a cunning and ruthless player, said Polish Prime Minister Donald Tusk pic.twitter.com/XZJUnY0OPF — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2025

Όρμπαν: «Σήμερα ο κόσμος είναι ένα ασφαλέστερο μέρος»

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έγραψε πως μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, ο κόσμος είναι «ένα ασφαλέστερο μέρος απ’ ότι ήταν χτες».

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Για χρόνια παρακολουθούσαμε τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις να αποδομούν το πλαίσιο συνεργασίας τους και να ανταλλάσσουν εχθρικά μηνύματα. Αυτό πλέον έλαβε τέλος. Σήμερα, ο κόσμος είναι ένα ασφαλέστερο μέρος απ’ ό,τι ήταν χθες. Είθε κάθε Σαββατοκύριακο να είναι τουλάχιστον τόσο καλό!»

For years we have watched the two biggest nuclear powers dismantle the framework of their cooperation and shoot unfriendly messages back and forth. That has now come to an end. Today the world is a safer place than it was yesterday. May every weekend be at least this good! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) August 16, 2025

Η ανάρτηση του Σλοβάκου ηγέτη

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος έχει διαφοροποιηθεί από τους περισσότερους δυτικούς συμμάχους επισκεπτόμενος δύο φορές τη Μόσχα από πέρυσι και αρνούμενος να προσφέρει επίσημη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα στο Facebook:

«Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν εάν οι μεγάλοι παίκτες της Ένωσης θα υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία … ή αν θα συνεχιστεί η αποτυχημένη ευρωπαϊκή στρατηγική της προσπάθειας αποδυνάμωσης της Ρωσίας μέσω αυτής της σύγκρουσης με κάθε είδους κυριολεκτικά απίστευτη οικονομική, πολιτική ή στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.»

