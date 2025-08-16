Logo Image

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ευχαριστίες τον Τραμπ για την ενημέρωση σχετικά με την Αλάσκα – Στενή η συνεργασία της ΕΕ με τον Ζελένσκι και τις ΗΠΑ

REUTERS/Johanna Geron

Τι ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάρτησή της

Με ανάρτησή της στο X, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την ενημέρωση σχετικά με τις συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα.

Συγκεκριμένα η φον ντερ Λάιεν, ανέφερε:

«Ευχαριστούμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την ενημέρωση σχετικά με τις συνομιλίες στην Αλάσκα. Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, που να προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης, είναι απαραίτητες.»

