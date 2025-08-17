Πούτιν και Ζελένσκι στο ίδιο τραπέζι στις 22 Αυγούστου θέλει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να πραγματοποιήσει μία τριμερή συνάντηση με τους Πούτιν και Ζελένσκι και μάλιστα «γρήγορα». Με σκοπούμενη ημερομηνία, την 22α Αυγούστου.

Την πληροφορία μεταδίδει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές που σημειώνουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να ενημέρωσε για τις σχετικές του προθέσεις τόσο τον Ζελένσκι όσο και τους Ευρωπαίους ηγέτες στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη που είχαν, μετά τη σύνοδο της Αλάσκας.

Πρόκειται βεβαίως περισσόυτερο για «ευσεβή πόθο» παρά για εδραιωμένη πιθανότητα, εκτός και αν το μίτινγκ της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο αλλάξει δραματικά τη ροή των εξελίξεων

Μέχρι στιγμής πάντως ένα τέτοιο εγχείρημα φαίνεται να παρουσιάζει ανυπέρβλητες δυσκολίες.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ακολουθεί μια σταθερή τακτική απέναντι στον Ζελένσκι: Του αρνείται τη νομιμότητα του πρόεδρος της Ουκρανίας και να τον παρουσιάζει ως προσωρινό ή «λήξαντα» ηγέτη. Η αμφισβήτηση αυτή δεν είναι καινούρια. «Εδώ και τρία χρόνια αποτελεί βασικό στοιχείο της ρητορικής του Κρεμλίνου, το οποίο επιχειρεί να υπονομεύσει κάθε δυνατότητα συνομιλιών στη βάση ισότητας», σχολιάζει το CNN.

Δεν είναι τυχαίο ότι, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής τριμερούς συνάντησης, η Μόσχα έσπευσε να απορρίψει την ιδέα. Όπως ανέφερε Ρώσος δημοσιογράφος στο αμερικανικό δίκτυο, μια τέτοια συνάντηση «δεν έχει καμία ουσία» και θα ισοδυναμούσε με μια απλή φωτογραφία χωρίς πραγματικό περιεχόμενο. Το μήνυμα ήταν σαφές: η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για τη «διπλωματία των εικόνων», αλλά για απτά αποτελέσματα στους όρους που η ίδια θέτει.

«Εκλογές» και παράθυρα

Η επιχειρηματολογία του Κρεμλίνου περί μη νομιμοποίησης Ζελένσκι, βασίζεται στην αναβολή των ουκρανικών εκλογών, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν στο τέλος της θητείας Ζελένσκι λόγω του στρατιωτικού νόμου που ισχύει από τη ρωσική εισβολή του 2022. Ο Ρώσος πρόεδρος εκμεταλλεύεται αυτή την ιδιαιτερότητα για να ισχυριστεί ότι ο Ουκρανός ηγέτης στερείται πλέον πολιτικής νομιμοποίησης. «Με άλλα λόγια, η ίδια η ρωσική επιθετικότητα –που επέβαλε τον στρατιωτικό νόμο– μετατρέπεται σε επιχείρημα για την αμφισβήτηση του Ζελένσκι», σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο.

Πάντως η Μόσχα αφήνει ανοιχτό ένα παράθυρο συνάντησης, αλλά υπό «προϋποθέσεις». Στο ρωσικό «ειρηνευτικό μνημόνιο» του Ιουνίου, φαίνεται ότι αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την προκήρυξη εκλογών στην Ουκρανία πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία – ουσιαστικά, την εργαλειοποίηση της εσωτερικής ουκρανικής πολιτικής διαδικασίας ως όρο για διαπραγματεύσεις.

Ο Πούτιν θέλει αποτέλεσμα, όχι παράσταση

Οπως σημειώνει ο Ρώσος πρώην διπλωμάτης Μπόρις Μποντάρεφ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για την εικόνα αλλά για το αποτέλεσμα. «Σε αντίθεση με τον Τραμπ και την Ευρώπη, ο Πούτιν θέλει αποτέλεσμα, όχι μια παράσταση»,

Με άλλα λόγια, ο Πούτιν δεν βλέπει τη νομιμότητα ως θεσμικό ή ηθικό ζήτημα, αλλά ως εργαλείο. Και σε αυτήν τη «σκακιέρα» η Ουκρανία καλείται να παίξει με περιορισμένα πιόνια, ενώ ο Ζελένσκι βρίσκεται συνεχώς υπό το βάρος της ρωσικής αμφισβήτησης.’

Με πληροφοριες από CNN, Αxios