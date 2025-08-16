Εγγυήσεις ασφαλείας α λα ΝΑΤΟ χωρίς τη σφραγίδα της Συμμαχίας σκέφτεται ο Τραμπ για την Ουκρανία

Η ιστορική σύνοδος κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, παρά το γεγονός ότι και οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν τις συνομιλίες ως παραγωγικές. Μάλιστα, στις δηλώσεις του μετά την συνάντηση της Αλάσκας, ο Τραμπ τάχθηκε υπέρ μιας απευθείας επίτευξης συμφωνίας ειρήνης που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, και όχι μιας απλής συμφωνίας εκεχειρίας- κάτι που θεωρείται πως δίνει κι άλλο χρόνο στη Μόσχα για να συνεχίσει να προωθείται στο πεδίο και να ενισχύσει την διαπραγματευτική της θέση.

Εγγυήσεις ασφαλείας με έμπνευση από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα πάντως, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο, οι ΗΠΑ προσέφεραν σήμερα στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς το Κίεβο να ενταχθεί επίσημα στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Υπενθυμίζεται ότι το ΝΑΤΟ θεωρεί οποιαδήποτε επίθεση που εξαπολύεται εναντίον ενός από τα 32 μέλη του ως επίθεση εναντίον όλων βάσει του Άρθρου 5.

«Ως μία από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η αμερικανική πλευρά πρότεινε εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, εκτός ΝΑΤΟ, με την a priori συμφωνία του Πούτιν», ανέφερε μια από τις διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η πρόταση αυτή έγινε στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του και «επαναλήφθηκε» αργότερα κατά τη συνέχιση αυτής της επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Δύο ακόμη άτομα με γνώση του θέματος τόνισαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία εκτός του ΝΑΤΟ, παρόμοιες με το Άρθρο 5 της Συμμαχίας, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας σήμερα.

Μια από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το είδος του ρόλου των ΗΠΑ που θα περιλαμβάνει αυτό, αλλά ότι δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες.

Πάντως στο κοινό τους ανακοινωθέν οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την στήριξή τους στην πρωτοβουλία Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία και δεν έκαναν καμία αναφορά σε εκεχειρία που ζητούσαν επίμονα καθώς θεωρείτο ότι η κατάπαυση του πυρός θα χρησιμεύσει ως βάση για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσαν ότι η Ρωσία δεν μπορεί να έχει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ ενώ τόνισαν πως «η Ουκρανία πρέπει να έχει ατσάλινες εγγυήσεις ασφαλείας για να μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα».

Αντίστοιχα, και ο Ζελένσκι φάνηκε να «αγγαλιάζει» την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου. «Πρέπει να επιτευχθεί μια πραγματική ειρήνη, μια ειρήνη που θα είναι διαρκής, όχι απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών», ανέφερε μεταξύ άλλων, τονίζοντας παράλληλα ότι τα εδαφικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο με την Ουκρανία.

«Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ. Όλα τα σημαντικά για την Ουκρανία ζητήματα πρέπει να συζητούνται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και κανένα ζήτημα, ιδίως τα εδαφικά, δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία», είπε χαρακτηριστικά.

Ρήτρα συλλογικής ασφάλειας

Αναφορά στην πρόταση για «εγγυήσεις ασφαλείας» χωρίς η Ουκρανία να γίνει μέλος της Συμμαχίας έκανε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Η Μελόνι σε ανακοίνωσή της τόνισε πως ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη ιταλική πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «εμπνευσμένη από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ».

«Το σημείο εκκίνησης της πρότασης είναι ο ορισμός μιας ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έτοιμη να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δεχθεί ξανά επίθεση».