Τι κερδίζει ο Πούτιν από την αναδίπλωση Τραμπ; Κι άλλο χρόνο για να προχωρήσει στο πεδίο και ένα «πιστόλι» στο κεφάλι του Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε σήμερα υπέρ μιας απευθείας επίτευξης συμφωνίας ειρήνης που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, και όχι μιας απλής συμφωνία εκεχειρίας.

Η κατάπαυση του πυρός ήταν όμως ακριβώς αυτό που ήθελε να αποφύγει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όταν μετέβαινε στην Αλάσκα για την ιστορική συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του. Η εκεχειρία θα αποδυνάμωνε σημαντικά την θέση του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως σημειώνεται ανάλυση της Daily Telegraph.

Αλλά τώρα, μέσω του Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη φαίνεται να εγκαταλείπει επίσης το αίτημά της για κατάπαυση του πυρός ως το πρώτο βήμα που θα επιστρέψει την διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών.

Αυτό σημαίνει ότι οι δυνάμεις του Πούτιν θα είναι σε θέση να συνεχίσουν τον πόλεμό του στην Ουκρανία, δίνοντάς του το πάνω χέρι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Από την άλλη πλευρά, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα διαπραγματεύεται με το πιστόλι στον κρόταφο και την πίεση του ρωσικού στρατού που προελαύνει, σχολιάζει.

Αντίστοιχες είναι οι παρατηρήσεις του BBC που τονίζει ότι αναδίπλωση του Τραμπ, ότι θα επιδιώξει απευθείας ειρηνευτική διευθέτηση αντί για προσωρινή εκεχειρία, αποτελεί πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία, καθώς η κατάπαυση του πυρός ήταν ένα από τα κύρια αιτήματά τους- κι ας εξέφρασαν δημόσια την στήριξή τους στην πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου.

Η προσπάθεια επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας θα απαιτήσει χρόνο και φαίνεται ότι οι μάχες θα συνεχίζονται μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, τονίζει το BBC, σημειώνοντας ότι αυτό βολεύει τη Ρωσία.

Η Ευρώπη χαιρέτισε επίσης την «ανοιχτή στάση» του Τραμπ στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία – μια διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν σε περίπτωση επανέναρξης των συγκρούσεων του πολέμου. Για αυτό το θέμα όμως έχουμε ελάχιστες λεπτομέρειες, τονίζει το BBC.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρώπη επανέλαβε την «προθυμία» της να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επιτήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία, με την ελπίδα ότι η Αμερική θα δείξει και μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον, αναφέρει.

