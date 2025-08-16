Οι Ευρωπαίοι «ξεχνούν» την εκεχειρία – Στήριξη στην πρωτοβουλία Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία

Κοινό ανακοινωθέν εξέδωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες αφού αξιολόγησαν τις πληροφορίες που τους έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα και άκουσαν τις απόψεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας ότι «το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες» με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμισε ότι είναι «έτοιμοι να συνεργαστούν με τον (Αμαρικανό) πρόεδρο Τραμπ και τον (Ουκρανό) πρόεδρο Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής με ευρωπαϊκή υποστήριξη».

«Είμαστε έτοιμοι να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία», σημειώνεται στη δήλωση. «Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη που διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

«Εναπόκειται στην Ουκρανία να λάβει αποφάσεις στο έδαφός της. Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία», συνεχίζει η δήλωση, προσθέτοντας ότι οι ηγέτες είναι «αποφασισμένοι να κάνουν περισσότερα για να διατηρήσουν την Ουκρανία ισχυρή, προκειμένου να επιτευχθεί ο τερματισμός των συγκρούσεων και μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

Ωστόσο, η Ευρώπη φαίνεται να κάνει ένα βήμα πίσω όσον αφορά το αίτημά της για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Στο κοινό τους ανακοινωθέν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν τις «προσπάθειες του Τραμπ να σταματήσει τους θανάτους και ζήτησαν «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αλλά δεν έκαναν καμία αναφορά σε εκεχειρία.

Πρόκειται για μία σημαντική αλλαγή στη στάση των συμμάχων της Ουκρανίας, οι οποίοι μέχρι και την Τετάρτη επέμεναν ότι «ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να λάβουν χώρα μόνο στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός». Η στροφή έρχεται μετά την αναδίπλωση του Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στο Κίεβο και στους Ευρωπαίους συμμάχους του ότι προτιμάει να εξασφαλίσει απευθείας ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, παρά μια προσωρινή εκεχειρία.

Οι όροι των Ευρωπαίων

Στην κοινή τους δήλωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έθεσαν επίσης τους όρους τους για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ως εξής:

«Ακλόνητες» εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Συμμετοχή της Συμμαχίας των Προθύμων στην μεταπολεμική Ουκρανία

Να μην μπει κανένας περιορισμός στον στρατό της Ουκρανίας ή στη συνεργασία με τρίτες χώρες

Να μην μπει ρωσικό βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή την ΕΕ

Ποιοι υπογράφουν την δήλωση

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι:

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν

Ιταλός Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι

Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ

Φινλανδός Πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ

Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

