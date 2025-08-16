Οι πέντε πιο θανατηφόρες συγκρούσεις στον κόσμο (γράφημα)

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο το 2025, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδίωξε να παρουσιάσει την αμερικανική διπλωματία ως παγκόσμια ειρηνοποιό δύναμη και τον εαυτό ως άξιο διεκδικητή του Νόμπελ Ειρήνης.

Τον Ιούνιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε στο Truth Social πως δεν θα λάβει το Νόμπελ «ό,τι και αν» έχει καταφέρει, προσθέτοντας ότι η αναγνώριση του κόσμου για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει είναι αυτό που πραγματικά είχε σημασία για τον ίδιο.

Η Ουάσιγκτον έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαμεσολάβηση για την επίτευξη εκεχειριών και τη διαμεσολάβηση σε διαμάχες σε όλο τον κόσμο, αν και οι μεγάλοι πόλεμοι συνεχίζονται, και επί του παρόντος πιέζει για τον τερματισμό της σύγκρουσης στο Σουδάν, η οποία κατατάσσεται μεταξύ των πιο φονικών στον κόσμο.

Το Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED δημοσίευσε πρόσφατα την τελευταία του έκθεση σχετικά με τις παγκόσμιες συγκρούσεις, που καλύπτει το δωδεκάμηνο έως τις 8 Αυγούστου 2025. Τα δεδομένα παρακολουθούν πολέμους πλήρους κλίμακας, συγκεντρώσεις, στοχευμένες επιθέσεις και μη βίαιες στρατιωτικές ή πολιτικές ενέργειες που διαμορφώνουν τη δυναμική των συγκρούσεων.

Πού λαμβάνουν χώρα οι πιο θανατηφόρες συγκρούσεις

Τα στοιχεία του ACLED δείχνουν ότι οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία διπλασιάστηκαν το 2024 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με περαιτέρω κλιμάκωση να παρατηρείται στις αρχές του 2025. Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους πρώτους επτά μήνες ξεπερνούν ήδη συνολικά τις επιθέσεις του 2024 κατά σχεδόν 25%. Περίπου το ένα τρίτο των επιθέσεων και στα δύο έτη προκάλεσε θύματα μεταξύ των αμάχων, αλλά το 2025 ήταν πιο θανατηφόρο, σκοτώνοντας πάνω από 100 ανθρώπους – πάνω από το διπλάσιο του ετήσιου αριθμού θανάτων των προηγούμενων τριών ετών.

Η Γάζα κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θανάτων αμάχων από τις αρχές του 2024, σύμφωνα με το ACLED, εν μέρει λόγω των ισραηλινών επιθέσεων, αλλά κυρίως λόγω των θανάτων κοντά σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Πάνω από το ένα τέταρτο των θανάτων του Ιουλίου – σχεδόν 700 – καταγράφηκαν κοντά σε εγκαταστάσεις του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η σύγκρουση στο Σουδάν έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και έχει εκτοπίσει πάνω από 12 εκατομμύρια, σύμφωνα με το ACLED, σε μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο. Ο λιμός και οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγείας έχουν αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς βασική βοήθεια.

Η Μιανμάρ κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών κρατικής καταστολής, τα οποία, σύμφωνα με το ACLED, αυξάνονται σταθερά παγκοσμίως και κορυφώθηκαν το 2024. Παρά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο, ο στρατός έχει κλιμακώσει τις βίαιες ενέργειές του, που συνεχίζονται μετά το πραξικόπημα του 2021.

Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, η Συρία έχει αντιμετωπίσει επαναλαμβανόμενα ξεσπάσματα βίας, γεγονός που υπογραμμίζει την ευθραυστότητα της μεταβατικής περιόδου που ακολούθησε την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ Άσαντ από τους αντάρτες. Οι ΗΠΑ υποστήριξαν τον νέο πρόεδρο και το σχέδιο ανοικοδόμησης της Συρίας συμφωνώντας να άρουν τις κυρώσεις.