Τα αλλάζει ο Τραμπ: Προτιμότερη μία συνολική ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία παρά η κατάπαυση του πυρός- Αν όλα πάνε καλά, θα γίνει τριμερής

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι να «προσεγγιστεί απευθείας μια ειρηνευτική συμφωνία» και όχι μια κατάπαυση του πυρός.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με τους οποίους είχε τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να τους ενημερώσει για το αποτέλεσμα της συνάντησής του με τον Ρώσο ηγέτη στην Αλάσκα, τάχθηκαν επίσης υπέρ αυτής της προσέγγισης.

«Όλοι αποφάσισαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να καταλήξουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν αντέχει», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Τραμπ, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει προηγούμενη αναφορά του δημοσιογράφου του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, ο οποιος υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στον Ζελένσκι και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Πούτιν δεν θέλει κατάπαυση του πυρός και προτιμά μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.



Πλέον όμως φαίνεται να υιοθετεί αυτή την άποψη, η οποία μάλιστα έρχεται σε αντίθεση με τις εκκλήσεις που είδαμε από την πλευρά του τις προηγούμενες ημέρες για κατάπαυση του πυρός πριν από τις συνομιλίες για πιθανή διευθέτηση του πολέμου.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα και «αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Δυνητικά, εκατομμύρια ζωές ανθρώπων θα σωθούν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ουκρανός πρόεδρος στην πρώτη του αντίδραση μετά την συνάντηση Τραμπ και Πούτιν δήλωσε ότι υποστηρίζει την πρόταση του Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. «Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι η τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό», όπως είπε.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην τριμερή συνάντηση και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News μετά τις συνομιλίες στη Αλάσκα, δηλώνοντας ότι επιδιώκει να κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. «Και οι δύο με θέλουν εκεί, και θα είμαι εκεί. Πρέπει να το δείτε. Και είναι μια μεγάλη μέρα. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, είναι μια μεγάλη μέρα. Αλλά αν το λύσουμε αυτό, είναι μια πραγματικά μεγάλη μέρα, γιατί θα σώσουμε πολλές ζωές», είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως, το Κρεμλίνο φαίνεται να υποβαθμίζει αυτή την προοπτική. Συγκεκριμένα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, που συμμετείχε στην ρωσική αποστολή στην Αλάσκα, δήλωσε ότι δεν συζητήθηκε συζήτηση για τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Ο Ουσακόφ είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει ακόμη πότε θα συναντηθούν ξανά ο Πούτιν και ο Τραμπ.