Axios: Παραδοχή Τραμπ ότι ο Πούτιν δεν θέλει εκεχειρία – «Μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη»

Οι τελευταίες ώρες είναι σίγουρα πολύ κουραστικές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Αφού συνάντησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα είχε τηλεφωνική εποκοινωνία για να ενημερώσει τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με το αποτέλεσμα της ιστορικής συνόδου κορυφής που ολοκληρώθηκε χωρίς απτό- ούτε καν σαφές- αποτέλεσμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε μετά το πέρας των συνομιλιών ότι είχε μια παραγωγική συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, χωρίς να επιτευχθή όμως συμφωνία. «Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία» είπε, επαναλαμβάνοντας ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» και υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας, το βάρος της οποίς έριξε αργότερα στην Ουκρανία πετώντας την μπάλα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ που δήλωνε πριν από τη συνάντηση ότι θα απαιτήσει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία από τον Ρώσο πρόεδρο, έφυγε από την Αλάσκα χωρίς να πάρει κάποιου είδους δέσμευση από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος επανέλαβε τις γνωστές απαιτήσεις της Ρωσίας για να συμφωνήσει σε εκεχειρία.

Ο Τραμπ μάλιστα φέρεται να δήλωσε στον Ζελένσκι και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, με τους οποίους είχε επικοινωνία, ότι ο Πούτιν δεν θέλει κατάπαυση του πυρός και προτιμά μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, στο X.

Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ έχει πει: «Νομίζω ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια κατάπαυση του πυρός».

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ την Δευτέρα στην Ουάσιγκτον καθώς μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έκανε γνωστό. «Για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου», όπως είπε ο Βολιντίμιρ Ζελένσκι σε σχετική ανάρτησή του.

