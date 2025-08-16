Logo Image

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις: Ο καταβεβλημένος Τραμπ επιστρέφει από την Αλάσκα

Εμφανώς καταβεβλημένος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στη στρατιωτική βάση Andrews, ύστερα από την Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας και την τρίωρη διαπραγμάτευση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η εικόνα του (80χρονου, ειρήσθω εν παρόδω) Αμερικανού Προέδρου, διέφερε εντυπωσιακά από το ακμαίο και πανηγυρικό κλίμα κατά την υποδοχή του Ρώσου Προέδρου, λίγες ώρες νωρίτερα

Τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και Ρώσος ομόλογός του, αναχώρησαν από την αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον της Αλάσκας, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος.

Πάντως ο Αμερικανός πρέοδρος συνέχισε και εν πτήσει να εργάζεται με σειρά τηλεφωνικών επαφών. Είχε επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν η οποία διήρκεσε μια ώρα και στην οποία συμμετείχαν κι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, όπως και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε

