Μια εικόνα, χίλιες λέξεις: Ο καταβεβλημένος Τραμπ επιστρέφει από την Αλάσκα

Εμφανώς καταβεβλημένος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στη στρατιωτική βάση Andrews, ύστερα από την Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας και την τρίωρη διαπραγμάτευση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η εικόνα του (80χρονου, ειρήσθω εν παρόδω) Αμερικανού Προέδρου, διέφερε εντυπωσιακά από το ακμαίο και πανηγυρικό κλίμα κατά την υποδοχή του Ρώσου Προέδρου, λίγες ώρες νωρίτερα

Τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και Ρώσος ομόλογός του, αναχώρησαν από την αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον της Αλάσκας, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος.