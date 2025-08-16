Αλάσκα: Τα δώρα του Τραμπ στον Πούτιν

Από τη στιγμή που ο Βλαντίμιρ Πούτιν πάτησε το πόδι του στο κόκκινο χαλί στην αμερικανική βάση του Άνκορατζ, ήταν φανερό πως το ταξίδι του στην Αλάσκα θα γραφόταν ως θρίαμβος. Για τον ίδιο.

Ο Ρώσος πρόεδρος, απομονωμένος εδώ και χρόνια από τη Δύση, έτυχε υποδοχής επίτιμου προσκεκλημένου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τον καλωσόρισε με χειροκροτήματα και στρατιωτική επισημότητα, προσφέροντάς του εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου. Κι αν η σύνοδος δεν κατέληξε σε συμφωνία για την Ουκρανία, ο Πούτιν κέρδισε ακριβώς αυτό που ήθελε: διεθνή αποκατάσταση και πολύτιμο χρόνο. Αυτά ενώ μαίνεται ένας απολύτως καταστροφικός πόλεμος.

Σκηνικό θριάμβου

Τα αμερικανικά μαχητικά που πέταξαν πάνω από το Άνκορατζ και τα F-22 που στάθηκαν σε παράταξη ίσως στόχευαν να δείξουν τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. Στην πράξη, όμως, υπογράμμισαν τη διπλωματική τους αδυναμία απέναντι στη Μόσχα.

Ο Τραμπ είχε θέσει αυστηρά τελεσίγραφα στον Πούτιν για κατάπαυση του πυρός. Εκείνος τα αγνόησε, χωρίς να υπάρξει η όποια συνέπεια.

Η εικόνα των δύο ηγετών να κατεβαίνουν πλάι πλάι το κόκκινο χαλί, να ανταλλάσσουν χαμόγελα και να επιβιβάζονται μαζί στη λιμουζίνα «The Beast» ήταν από μόνη της μια τεράστια νίκη για τη Μόσχα.

Ο Πούτιν κερδίζει χρόνο (και όχι μόνο)

Παρά τις προσδοκίες, ούτε συμφωνία εκεχειρίας ανακοινώθηκε ούτε κάποια κίνηση προς τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών. Ο Τραμπ περιορίστηκε να δηλώσει ότι έγιναν «σημαντικά βήματα» και ότι «υπάρχουν πολλά στα οποία συμφωνούμε», αποφεύγοντας όμως να αναφέρει κάτι συγκεκριμένο.

Ο Πούτιν, από την πλευρά του, μίλησε για «εξάλειψη των πρωταρχικών αιτίων της σύγκρουσης» — φράση που παραπέμπει στην πάγια ρωσική θέση ότι το πρόβλημα είναι η ίδια η ανεξαρτησία και η δυτική πορεία της Ουκρανίας.

Με αυτό τον τρόπο, ο Ρώσος πρόεδρος εξασφάλισε δύο απτά οφέλη:

Πρώτον, την πολιτική του αποκατάσταση, καθώς έσπασε το φράγμα της διεθνούς απομόνωσης.

Και δεύτερον, χρόνο. Χρόνο για τον ρωσικό στρατό να συνεχίσει τις επιθέσεις στην ανατολική Ουκρανία, χωρίς να έχει δεσμευθεί σε τίποτα.

Ο Τραμπ με άδεια χέρια

Για τον Αμερικανό πρόεδρο, η εικόνα δεν ήταν το ίδιο ευνοϊκή. Είχε υποσχεθεί ότι θα τερματίσει τον πόλεμο «την πρώτη μέρα» της θητείας του.

Αντί για αυτό, γύρισε στην Ουάσιγκτον χωρίς ούτε μια προσωρινή ανακωχή.

Ο ίδιος βαθμολόγησε τη συνάντηση με «δέκα στα δέκα», αλλά μόνο «ως προς το κλίμα». Το μήνυμα που έμεινε είναι ότι ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε από τη «χημεία» με τον Ρώσο ηγέτη, όχι ότι απέσπασε δεσμεύσεις.

Το γεγονός ότι απέφυγε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους δείχνει επίσης πόσο δύσκολο θα ήταν να υπερασπιστεί ένα αποτέλεσμα που, στην ουσία, δεν υπήρξε.

Το μήνυμα είναι σαφές: η Μόσχα αντιμετωπίζεται πλέον ως συνομιλητής πρώτης γραμμής και το Κίεβο καλείται απλώς να «κάνει μια συμφωνία».

Ούτε Γιάλτα, ούτε Μόναχο — αλλά μια ξεκάθαρη νίκη

Η σύνοδος της Αλάσκας δεν κατέληξε σε μια νέα Γιάλτα ή ένα νέο Μόναχο· καμία επίσημη συμφωνία δεν υπογράφηκε, όπως κάποιοι ήλπιζαν, καμία νέα γραμμή συνόρων δεν χαράχτηκε, όπως κάποιοι φοβούνταν.

Ωστόσο, για τον Πούτιν, το αποτέλεσμα ήταν σαφώς καλύτερο από μια κακή συμφωνία: η διεθνής εικόνα του αποκαταστάθηκε, οι πιέσεις χαλάρωσαν και οι στρατιωτικές του επιχειρήσεις συνεχίζονται χωρίς εμπόδιο.

Ο Τραμπ θέλει να εμφανίζεται ως «ειρηνοποιός». Και κανείς δεν αμφισβητεί ότι όντως θέλει την ειρήνη. Μία ειρήνη που την έχει απόλυτη ανάγκη και η Ευρώπη. Για κάποιο λόγο φαίνεται να πιστεύει ότι ο δρόμος προς τον στόχο αυτό πρέπει να είναι στρωμένος με κόκκινο χαλί και γεμάτα τα χέρια του Πούτιν.