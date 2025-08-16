Μόσχα: Δεν συζητήθηκε συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, που συμμετείχε στην ρωσική αποστολή στην Αλάσκα, δήλωσε ότι δεν συζητήθηκε συζήτηση για τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, ο Τραμπ δήλωσε ότι πλέον εξαρτάται από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κλείσει τη συμφωνία. Ανέφερε επίσης ότι επιδιώκει να κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ζελένσκι. «Και οι δύο με θέλουν εκεί, και θα είμαι εκεί», είπε.

Ο Ουσακόφ είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει ακόμη πότε θα συναντηθούν ξανά ο Πούτιν και ο Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής