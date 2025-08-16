Όσο μίλαγαν Τραμπ και Πούτιν, Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαζαν επιθέσεις με drones

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συναντιόντουσαν στην Αλάσκα, η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαζαν επιθέσεις με drones.

Συγκεκριμένα, η Μόσχα εκτόξευσε 85 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και έναν βαλλιστικό πύραυλο με στόχο το έδαφος της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας το Σάββατο.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με 85 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και έναν βαλλιστικό πύραυλο στη διάρκεια της νύχτας στην ουκρανική επικράτεια, ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Εδάφη που βρίσκονται στη γραμμή του μετώπου στις περιφέρειες του Σούμι, του Ντονέτσκ, του Τσερνίχιβ και του Ντνιπροπετρόφσκ στοχοθετήθηκαν σε πλήγματα που έγιναν στη διάρκεια της νύχτας, διευκρίνισε η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας σε ανάρτησή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Τα συστήματά της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 61 από αυτά τα drones, πρόσθεσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε παράλληλα στην πρωινή καθημερινή αναφορά του ότι 139 συγκρούσεις σημειώθηκαν στη γραμμή του μετώπου στη διάρκεια της ημέρας που πέρασε.

Από την άλλη, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας αναχαίτισαν και κατέρριψαν 29 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας πάνω από διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων πρόσθεσε ότι στα 29 ουκρανικά drones που αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας περιλαμβάνονται 10 στην περιφέρεια του Ροστόφ.

