«Πολυλογάς» ο Πούτιν στην Αλάσκα – Μίλησε διπλάσιο χρόνο από τον Τραμπ

Ο Ρώσος ηγέτης μίλησε για 8 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για πάνω από διπλάσιο χρόνο από τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το NBC News.

Ο Ρώσος ηγέτης, ο οποίος ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου, μίλησε για οκτώ λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, ενώ ο Τραμπ μίλησε για τρία λεπτά και 24 δευτερόλεπτα, ανέφερε το NBC News.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti αναφέρθηκε στην διάρκεια των δύο ηγετών, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν μίλησε για πάνω από οκτώ λεπτά, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ «μίλησε για λιγότερο από τέσσερα».

