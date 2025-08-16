O Τραμπ πετάει την μπάλα στην Ουκρανία – Η επίτευξη συμφωνίας «εξαρτάται» πλέον από τον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε παραγωγική τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η πορεία προς τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι θα μιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και θα του ζητήσει να έρθει σε συμφωνία.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρέμειναν κάποια σημεία τριβής ενώ πέταξε την μπάλα στον Ζελένσκι, λέγοντας ότι εξαρτάται από αυτόν η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να την ολοκληρώσει. Και θα έλεγα επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν λίγο. Αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι.. Και αν το επιθυμούν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση», είπε. «Υπάρχουν ένα ή δύο αρκετά σημαντικά θέματα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία», συνέχισε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς εάν είχε κάποια συμβουλή να δώσει στον Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες».

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται μετά από την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ στην Αλάσκα. Ωστόσο, κανένας από τους δύο ηγέτες δεν έδωσε σαφείς λεπτομέρειες σχετικά με τη συζήτησή τους, μια κίνηση που μπορεί να εντείνει την ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στο Κίεβο, σχολιάζει το πρακτορείο Bloomberg.

Πριν από τις συνομιλίες, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να παραχωρήσει πάρα πολλά στον Πούτιν ή να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει ανταλλαγές εδαφών χωρίς τη συγκατάθεση του Κιέβου. Η άρνηση του Τραμπ να μοιραστεί τις λεπτομέρειες της συνάντησης με τον Πούτιν και το βάρος που φαίνεται να ρίχνει τώρα στον Ζελένσκι είναι πιθανό να εντείνει αυτούς τους φόβους.

Μάλιστα, ερωτηθείς πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και αν θα μπορούσε να υπάρξει ανταλλαγή εδαφών, ο Τραμπ απάντησε «αυτά είναι σημεία στα οποία συμφωνήσαμε σε μεγάλο βαθμό».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στη συνέντευξη ότι επιδιώκει να κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. «Και οι δύο με θέλουν εκεί, και θα είμαι εκεί. Πρέπει να το δείτε. Και είναι μια μεγάλη μέρα. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, είναι μια μεγάλη μέρα. Αλλά αν το λύσουμε αυτό, είναι μια πραγματικά μεγάλη μέρα, γιατί θα σώσουμε πολλές ζωές», είπε.

