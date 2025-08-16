Μελάνια Τραμπ: Έγραψε προσωπική επιστολή στον Πούτιν – Ποιο θέμα έθιξε

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, έθιξε ένα δύσκολο θέμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν, το οποίο μάλιστα δεν αναμενόταν εξ’ αρχής να τεθεί επί τάπητος στην Αλάσκα, τα απαχθέντα παιδιά από την Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει απαγάγει πάνω από 20.000 παιδιά από την Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής. Η απαγωγή παιδιών ηλικίας μόλις τεσσάρων μηνών είναι μια από τις πιο ευαίσθητες υποθέσεις και ασκείται πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είχε ξεκαθαρίσει ότι η επιστροφή τους δεν επρόκειτο να συζητηθεί στην Αλάσκα, αναφέροντας ότι τα ανθρωπιστικά ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν «απευθείας» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. «Είναι ένα ζήτημα που η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει να διευθετήσουν μεταξύ τους», είπε.

Η επιστολή

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, η Μελάνια Τραμπ έστειλε προσωπική επιστολή στον Ρώσο ηγέτη για το θέμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε το σημείωμα στον Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι στο Reuters.

Η επιστολή φέρεται να αφορά την απαγωγή παιδιών κατά την διάρκεια του πολέμου. Η Ουκρανία έχει χαρακτηρίσει την απαγωγή δεκάδων χιλιάδων παιδιών της σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη ή στη Ρωσία έγκλημα πολέμου που πληροί τον ορισμό της γενοκτονίας που ορίζεται από τη Συνθήκη του ΟΗΕ.

