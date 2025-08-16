Αλάσκα: Γιατί Τραμπ και Πούτιν δεν απάντησαν σε ερωτήσεις στην συνέντευξη Τύπου

Οι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν απέφυγαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατά την κοινή τους συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, επειδή οι δηλώσεις τους τα είπαν όλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου.

«Έγιναν εξαντλητικές δηλώσεις», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εξηγώντας γιατί η αίθουσα δεν άνοιξε για τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

«Η συζήτηση είναι πραγματικά πολύ θετική και οι δύο πρόεδροι μίλησαν γι’ αυτήν. Αυτή είναι η συζήτηση είναι που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε με αυτοπεποίθηση να προχωράμε μαζί στην πορεία αναζήτησης επιλογών επίλυσης».

