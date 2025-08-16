Τραμπ: Δεν φτάσαμε σε συμφωνία, αλλά έχουμε πιθανότητες – Πούτιν: Χρειάζεται δίκαιη ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη

Μία «παραγωγική συνομιλία» αλλά χωρίς επίτευξη συμφωνίας περιέγραψαν Τραμπ και Πούτιν, στις δηλώσεις τους προς τους δημοσιογράφους, μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν στην Αλάσκα.

Πρώτος πήρε τον λόγο ο Ρώσος Πρόεδρος που αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις είπε ότι αυτές διεξήχθησαν σε «εποικοδομητική και αμοιβαία ατμόσφαιρα σεβασμού».

Ο Πούτιν επανέλαβε την ευγνωμοσύνη του για την πρόσκληση του Τραμπ να επισκεφθεί την Αλάσκα.

«Είναι αρκετά λογικό να συναντηθούμε εδώ, επειδή οι χώρες μας, αν και χωρίζονται από ωκεανούς, είναι στην πραγματικότητα στενοί γείτονες», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης.

Η Αλάσκα είναι ένας τόπος με έντονη ρωσική ιστορία, είπε ακόμη ο Βλαντιμίρ Πούτιν που ακολούθως έκανε και μια σύντομη ιστορική αναφορά: «Μαζί με τις ΗΠΑ νικήσαμε κοινούς εχθρούς», είπε και κατόπιν πρόσθεσε: «Εγώ και ο Πρόεδρος Τραμπ έχουμε πολύ καλές επαφές»

Στρεφόμενος στον πόλεμο της Ουκρανίας είπε: «Ένα από τα κεντρικά ζητήματα είναι η κατάσταση στην Ουκρανία. Έχουμε δει τη κυβέρνηση Τραμπ να βοηθά στην επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Η κατάσταση στην Ουκρανία έχει να κάνει με την θεμελιώδη ασφάλειά μας. Το Ουκρανικό έθνος είναι αδελφό έθνος. Ό,τι συμβαίνει εκεί είναι για εμάς μια βαθειά πληγή. Η χώρα μας θέλει να δώσει ένα τέλος στον πόλεμο. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να αποκατασταθεί μια δίκαιη ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη. Και συμφωνώ ότι και για την Ουκρανία θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλειά της. Και η Ευρώπη να μην υπονομεύσει αυτήν την πρόοδο που σημειώσαμε».

Ο Βλ. Πούτιν σημείωσε ότι η Ρωσία πρέπει να εξαλείψει τις «πρωταρχικές αιτίες» της σύγκρουσης και προειδοποίησε την Ουκρανία και την Ευρώπη να μην «σαμποτάρουν» τις συνομιλίες.

Χαρακτήρισε δε τη συνάντηση ως «σημείο εκκίνησης για την επίλυση» της σύγκρουσης.

Η συγκεκριμένη αποστροφή του Προέδρου Πούτιν είχε ως εξής: «Να λάβουμε υπόψη όλες τις εύλογες ανησυχίες της Ρωσίας και να αποκαταστήσουμε μια δίκαιη ισορροπία ασφάλειας στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα. Και συμφωνώ με τον Πρόεδρο Τραμπ, όπως (είπε) σήμερα, ότι φυσικά, θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ασφάλεια της Ουκρανίας. Φυσικά, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να ελπίζω ότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε μαζί θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε αυτόν τον στόχο και θα ανοίξει το δρόμο προς την ειρήνη στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Περιέγραψε τη σχέση του με τον Τραμπ ως «επαγγελματική» και συμφώνησε με τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει αν εκείνος είχε παραμείνει στο αξίωμα μετά τις εκλογές του 2020.

«Την επόμενη φορά στη Μόσχα»,κατέληξε, μιλώντας στα αγγλικά ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, με τον αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Tραμπ: Δεν φτάσαμε σε συμφωνία σήμερα αλλά έχουμε πιθανότητες να την πετύχουμε

Παίροντας τον λόγο, ο Ντόναλαντ Τραμπ έκανε λόγο για μια παραγωγική συνάντηση σημειώνοντας ότι σημειώθηκε «κάποια πρόοδος».

Πρόσθεσε ότι αμέσως μετά θα καλέσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ καθώς και τον Βολ. Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι μια συμφωνία εξαρτάται «τελικά» από εκείνους που θα πρέπει να συμφωνήσουν.

«Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία» είπε, επαναλαμβάνοντας πάντως ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος».