«Ίσως αρχίσω να την συμπαθώ ξανά» – Τι είπε η Χίλαρι Κλίντον για τον Τραμπ

«Λοιπόν, ήταν πολύ ωραίο. Ίσως αρχίσω να την συμπαθώ ξανά». Αυτό δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την συνέντευξή του στον Bret Baier του Fox News την Παρασκευή, μιλώντας για την Χίλαρι Κλίντον.

Ο λόγος; Στο podcast «Raging Moderates» που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, η Κλίντον δήλωσε ότι θα πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης αν κατάφερνε να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στην Αλάσκα χωρίς να παραχωρήσει η Ουκρανία έδαφος , και αν δεν «υποκύψει στον Πούτιν».