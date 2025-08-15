Συνάντηση στην Αλάσκα: Τι «φώναξε» ο Πούτιν στους δημοσιογράφους;

Ενα περίεργο σκηνικό κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός μόλις ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάθησε διπλα στον Τραμπ, στην αίθουσα Τύπου που έχει στηθεί στη στρατωτική βάση της Αλάσκας, με τους δημοσιογράφους να του απευθύνουν ερωτήσεις.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται σε ένα δωμάτιο με τόσους πολλούς ανεξάρτητους δημοσιογράφους που δεν ελέγχονται από το Κρεμλίνο», σχολιάζει το BBC και συνεχίζει:

«Η ρωσική ομάδα Τύπου που συνήθως ταξιδεύει με τον Ρώσο πρόεδρο είναι πολύ διαφορετική από τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι καλύπτουν τα γεγονότα.

Αυθαίρετες ή άβολες ερωτήσεις σχεδόν ποτέ δεν τίθενται.

[‘Όμως στη συγκεκριμένη] συνάντηση, κάποιοι δημοσιογράφοι κατάφεραν να φωνάξουν διάφορες ερωτήσεις στον Πούτιν, όπως

«πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε πολίτες;» και

και γιατί να εμπιστευτεί ο Τραμπ τα λόγια σας;»

Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε αν ο Ρώσος πρόεδρος άκουσε τις ερωτήσεις και τι απάντησε», καταλήγει το BBC.

Συγκεχυμένη έκφραση

Για μια συγκεχυμένη έκφραση, κάνει λόγο και το CNΝ: «Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν απάντησε στις ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς επρόκειτο να ξεκινήσει η συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίους συμβούλους τους.

Ο Πούτιν φάνηκε να κάνει μια συγκεχυμένη έκφραση καθώς πολλοί δημοσιογράφοι άρχισαν να φωνάζουν ερωτήσεις.

Ρωτήθηκε αν θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός, αν δεμσέυετα να μην σκοτώσει περισσότερους αμάχους και γιατί ο Τραμπ θα έπρεπε να εμπιστευτεί τον λόγο του τώρα.

Ο Πούτιν εθεάθη στη συνέχεια κάτι να ψελλίζει και μετά να φωνάζει κάτι προς τον Τύπο, αλλά δεν είναι σαφές τι είπε».