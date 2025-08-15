Logo Image

Ο Πούτιν δεν απάντησε αν θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός

Οι αναπάντητες ερωτήσεις των δημοσιογράφων και μία που δεν...άκουσε ο Πούτιν

Αναπάντητες έμειναν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων προς τους δύο ηγέτες.

«Πρόεδρε Πούτιν, θα συμφωνήσετε σε κατάπαυση του πυρός;» ρώτησε κάποιος, με τον Ρώσο πρόεδρο να παραμένει σιωπηλός

Ένας άλλος ρώτησε ποιο είναι το μήνυμα του Τραμπ προς τον Πούτιν.

Και ένας τρίτος ρώτησε τον Πούτιν αν θα σταματήσει να σκοτώνει αμάχους.Σε αυτό το σημείο ο Πούτιν φάνηκε να κάνει μια χειρονομία ότι δεν μπορούσε να ακούσει την ερώτηση.

Όλες οι εξελίξεις για την συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στο liveblog του naftemporiki.gr

