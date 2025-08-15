Logo Image

Όταν ο Τραμπ συνάντησε τον Πούτιν: Τα χειροκροτήματα και η χειραψία (βίντεο)

Κόσμος

Όταν ο Τραμπ συνάντησε τον Πούτιν: Τα χειροκροτήματα και η χειραψία (βίντεο)

REUTERS/Kevin Lamarque

Θερμή υποδοχή στην παγωμένη Αλάσκα

Άκρως πανηγυρική ήταν η υποδοχή που επεφύλαξε ο Προέδρος Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν με το που το αεροπλάνο του Ρώσου προέδρου προσγειώθηκε στην αμερικανική στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα για την ιστορική σύνοδο κορυφής.

Αποτελεί την πρώτη προσωπική συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν από το 2019.

Καθώς ο Ρώσος πρόεδρος πλησιαζε, ο Αμερικανός ομόλογός του τον χειροκρότησε θερμά και επανειλλημένα.

Οι δύο ηγέτες είχαν θερμή χειραψία και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί πριν από τη σύνοδο.

REUTERS/Kevin Lamarque

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube