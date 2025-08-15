Όταν ο Τραμπ συνάντησε τον Πούτιν: Τα χειροκροτήματα και η χειραψία (βίντεο)

Άκρως πανηγυρική ήταν η υποδοχή που επεφύλαξε ο Προέδρος Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν με το που το αεροπλάνο του Ρώσου προέδρου προσγειώθηκε στην αμερικανική στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα για την ιστορική σύνοδο κορυφής.

Αποτελεί την πρώτη προσωπική συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν από το 2019.

Καθώς ο Ρώσος πρόεδρος πλησιαζε, ο Αμερικανός ομόλογός του τον χειροκρότησε θερμά και επανειλλημένα.

Οι δύο ηγέτες είχαν θερμή χειραψία και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί πριν από τη σύνοδο.