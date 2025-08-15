BBC: Το είδος της υποδοχής που περίμεναν οι Ρώσοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκαν, έδωσαν τα χέρια και αντάλλαξαν φιλικές χαιρετισμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος χειροκρότησε τον Ρώσο ομόλογό του.

Αυτό είναι σαφώς το είδος της θερμής υποδοχής που ήλπιζαν οι Ρώσοι – ένας ηγέτης που είχε καταδικαστεί από τον προκάτοχο του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, τώρα γίνεται δεκτός σε αμερικανικό έδαφος με χαμόγελα και φαινομενικά χαλαρές συζητήσεις, σχολιάζει το BBC.

