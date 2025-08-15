Logo Image

BBC: Το είδος της υποδοχής που περίμεναν οι Ρώσοι

Κόσμος

BBC: Το είδος της υποδοχής που περίμεναν οι Ρώσοι

REUTERS/Kevin Lamarque

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκαν, έδωσαν τα χέρια και αντάλλαξαν φιλικές χαιρετισμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος χειροκρότησε τον Ρώσο ομόλογό του.

Αυτό είναι σαφώς το είδος της θερμής υποδοχής που ήλπιζαν οι Ρώσοι – ένας ηγέτης που είχε καταδικαστεί από τον προκάτοχο του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, τώρα γίνεται δεκτός σε αμερικανικό έδαφος με χαμόγελα και φαινομενικά χαλαρές συζητήσεις, σχολιάζει το BBC.

.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube