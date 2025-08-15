Το Air Force One προσγειώθηκε στην Aλάσκα

Share: Share via Facebook Share via Twitter Share via LinkedIn Share via Email Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις! Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις! Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store! android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play! Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube Δημοφιλή Προτεινόμενα για εσάς 15/08/2025 - 9:18 Το μοντέλο Ρέικιαβικ: Μια αποτυχημένη σύνοδος κορυφής που οδήγησε στην ειρήνη 15/08/2025 - 9:13 Αλάσκα: Δείτε live εικόνα από το αεροδρόμιο όπου θα προσγειωθούν Τραμπ – Πούτιν 15/08/2025 - 8:58 Flight Radar 24: Ρωσικό κυβερνητικό αεροπλάνο έφτασε στην Αλάσκα 15/08/2025 - 8:43 LIVE – Τραμπ: Θέλω τάχιστα εκεχειρία – Θα υποδεχθεί ο ίδιος τον Πούτιν μόλις προσγειωθεί – Συνομιλίες 7 ωρών βλέπει το Κρεμλίνο 15/08/2025 - 8:28 ΟΗΕ: Τουλάχιστον 1760 Παλαιστίνιοι νεκροί, αναζητώντας ανθρωπιστική βοήθεια 15/08/2025 - 7:47 Τραμπ μέσα από το Air Force One: Αν η συνάντηση με Πούτιν δεν εξελιχθεί καλά, θα φύγω 15/08/2025 - 7:36 Δανία: Εκτροχιασμός τρένου με ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες 15/08/2025 - 7:33 Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για ειρήνη 15/08/2025 - 6:59 Τετ α τετ στην Αλάσκα: Μπορεί η Ρωσία να κάνει υποχωρήσεις; 15/08/2025 - 6:54 Ουκρανικό: Εκατέρωθεν αιματηρές επιθέσεις λίγο πριν τη σύνοδο της Αλάσκας 15/08/2025 - 6:17 Κρεμλίνο: Τουλάχιστον 6 – 7 ώρες οι συνομιλίες, πιθανή μια τριμερής με Ζελένσκι αν πάνε καλά 15/08/2025 - 5:46 Πούτιν: Επίσκεψη και λουλούδια σε μνημείο Σοβιετοαμερικανικής συνεργασίας λίγο πριν από την Αλάσκα (βίντεο) Περισσότερα