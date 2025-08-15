Τραμπ μέσα από το Air Force One: Αν η συνάντηση με Πούτιν δεν εξελιχθεί καλά, θα φύγω

Συνέντευξη στο Fox News παραχώρησε μέσα στο Air Force που τον μεταφέρει στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι συνομιλίες με τον Πρόεδρο Πούτιν «θα πάνε καλά», ωστόσο εάν αυτό δεν συμβεί, «θα φύγω».

.@POTUS: “We’re going for a meeting with President Putin in Alaska, and I think it’s going to work out very well — and if it doesn’t, I’m going to head back home real fast.”@BretBaier: “If it doesn’t, you walk?”@POTUS: “I would walk.” pic.twitter.com/kJVmRy8sKu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

Μετά τα όσα είπε στο Fox, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νεότερες δηλώσεις προς το pool των δημοσογράφων λέγοντας ότι δεν γνωρίζει τι θα καθιστούσε επιτυχημένη τη σύνοδό του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά αυτό που θέλει να δει είναι μια εκεχειρία.

Όταν ρωτήθηκε τι θα καθιστούσε τη συνάντηση επιτυχημένη, δήλωσε: «Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει τίποτα ξεκάθαρο. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω εκεχειρία».

«Θέλω να δω γρήγορα μια εκεχειρία… Δεν θα είμαι χαρούμενος αν δεν γίνει σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα εμπλακούν επίσης. «Θέλω να σταματήσουν οι δολοφονίες».