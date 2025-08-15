Logo Image

Τραμπ μέσα από το Air Force One: Αν η συνάντηση με Πούτιν δεν εξελιχθεί καλά, θα φύγω

Photo via X@ Karoline Leavitt

Νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου

Συνέντευξη στο Fox News παραχώρησε μέσα στο Air Force που τον μεταφέρει στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι συνομιλίες με τον Πρόεδρο Πούτιν «θα πάνε καλά», ωστόσο εάν αυτό δεν συμβεί, «θα φύγω».

Μετά τα όσα είπε στο Fox, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νεότερες δηλώσεις προς το pool των δημοσογράφων λέγοντας ότι δεν γνωρίζει τι θα καθιστούσε επιτυχημένη τη σύνοδό του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά αυτό που θέλει να δει είναι μια εκεχειρία.

Όταν ρωτήθηκε τι θα καθιστούσε τη συνάντηση επιτυχημένη, δήλωσε: «Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει τίποτα ξεκάθαρο. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω εκεχειρία».

«Θέλω να δω γρήγορα μια εκεχειρία… Δεν θα είμαι χαρούμενος αν δεν γίνει σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα εμπλακούν επίσης. «Θέλω να σταματήσουν οι δολοφονίες».

  • Όλες οι εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής

