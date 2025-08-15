Δανία: Εκτροχιασμός τρένου με ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες

Σιδηροδρομικό ατύχημα με ένα νεκρό και αρκετούς τραυματίες σημειώθηκε στη νότια Δανία. Το τρένο, του οποίου δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν, μετά από σύγκρουση με βυτιοφόρο, βρισκόταν καθ’ οδόν από την Κοπεγχάγη προς το Σόντερμποργκ.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε:

«Είμαστε παρόντες σε σιδηροδρομικό ατύχημα με αρκετούς τραυματίες κοντά στο Τίνγκλεβ», στη Νότια Γιουτλάνδη.

Train service remains suspended throughout Saturday, August 16, on the Tinglev–Sønderborg route after a train accident near Tinglev in southern Denmark. #Tog_ulykke Several people were injured, and railway infrastructure between Kliplev and Tinglev was damaged, prompting… pic.twitter.com/dqwOEaRuKT — GeoTechWar (@geotechwar) August 15, 2025

Η σιδηροδρομική υπηρεσία (DSB) ανέφερε ότι πρόκειται για μεγάλο και πολύ σοβαρό ατύχημα.

Δήλωσε επίσης ότι σταμάτησαν όλα τα δρομολόγια μεταξύ των πόλεων Κλίπλεβ και Τίνγκλεβ, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία.

Αναζητήσεις με σκύλους και drones

Η αστυνομία χρησιμοποιεί σκύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις έρευνές της, σύμφωνα με το TV2, το οποίο δήλωσε ότι δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν στο περιστατικό.

«Έχουμε συγκροτήσει ομάδα κρίσης. Αφορά ένα περιστατικό με αμαξοστοιχία η οποία προφανώς εμβόλισε ένα βυτιοφόρο μεταφοράς λυμμάτων», δήλωσε στο TV2 ο Tony Bispeskov, επικεφαλής ενημέρωσης του κρατικού σιδηροδρόμου DSB της Δανίας.

#Últimahora Varios heridos al descarrilar un tren de pasajeros entre las localidades danesas de #Tinglev y #Kliplev. Medios locales informan de que el accidente ha sido grave y hablan de «catástrofe».#Dinamarca #Denmark pic.twitter.com/HSa1cTzWvN — eSPAINews (@eSPAINews_) August 15, 2025

Το κείμενο ενημερώνεται