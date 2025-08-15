Logo Image

Δανία: Εκτροχιασμός τρένου με ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες

Κόσμος

Δανία: Εκτροχιασμός τρένου με ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες

Η αστυνομία χρησιμοποιεί σκύλους  και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις έρευνές της για θύματα

Σιδηροδρομικό ατύχημα με ένα νεκρό και αρκετούς τραυματίες σημειώθηκε στη νότια Δανία. Το τρένο, του οποίου δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν,  μετά από σύγκρουση με βυτιοφόρο, βρισκόταν καθ’ οδόν από την Κοπεγχάγη προς το Σόντερμποργκ.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε:

«Είμαστε παρόντες σε σιδηροδρομικό ατύχημα με αρκετούς τραυματίες κοντά στο Τίνγκλεβ», στη Νότια Γιουτλάνδη.

Η σιδηροδρομική υπηρεσία (DSB) ανέφερε ότι πρόκειται για μεγάλο και πολύ σοβαρό ατύχημα.

Δήλωσε επίσης ότι σταμάτησαν όλα τα δρομολόγια μεταξύ των πόλεων Κλίπλεβ και Τίνγκλεβ, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία.

Αναζητήσεις με σκύλους και drones

Η αστυνομία χρησιμοποιεί σκύλους  και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις έρευνές της, σύμφωνα με το TV2, το οποίο δήλωσε ότι δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν στο περιστατικό.

«Έχουμε συγκροτήσει ομάδα κρίσης. Αφορά ένα περιστατικό  με αμαξοστοιχία η οποία προφανώς εμβόλισε ένα βυτιοφόρο μεταφοράς λυμμάτων», δήλωσε στο TV2 ο Tony Bispeskov, επικεφαλής ενημέρωσης του κρατικού σιδηροδρόμου DSB της Δανίας.

Το κείμενο ενημερώνεται

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube