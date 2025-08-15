Logo Image



Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για ειρήνη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία ενόψει της συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά η προσπάθειά της να επιδείξει ισχύ εξαπολύοντας μια νέα επίθεση στα ανατολικά απέτυχε.

“ην ημέρα των διαπραγματεύσεων, ακόμη σκοτώνουν ανθρώπους. Και αυτό λέει πολλά”, δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Στην καθημερινή του ομιλία προς το έθνος, ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι παρά τη συνάντηση αυτή, δεν υπάρχει “κανένα σημάδι” ότι η Μόσχα σκοπεύει να σταματήσει την εισβολή της. “Ο πόλεμος συνεχίζεται. Συνεχίζεται ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εντολή, ούτε καμιά ένδειξη ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο”, πρόσθεσε.

