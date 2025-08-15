Logo Image

Κρεμλίνο: Τουλάχιστον 6 έως 7 ώρες θα διαρκέσουν οι συνομιλίες Τραμπ – Πούτιν

Κρεμλίνο: Τουλάχιστον 6 έως 7 ώρες θα διαρκέσουν οι συνομιλίες Τραμπ – Πούτιν

Την είδηση μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA

Τουλάχιστον 6 έως 7 ώρες αναμένεται να κρατήσουν οι συνομιλίες Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, αναφέρει σε νεότερη ενημέρωσή του Κρεμλίνο.

