Κρεμλίνο: Τουλάχιστον 6 έως 7 ώρες θα διαρκέσουν οι συνομιλίες Τραμπ – Πούτιν

Τουλάχιστον 6 έως 7 ώρες αναμένεται να κρατήσουν οι συνομιλίες Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, αναφέρει σε νεότερη ενημέρωσή του Κρεμλίνο.
Την είδηση μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Μείνετε συντονισμένοι στο liveblog της Ναυτεμπορικής
|Realtime ΓΔ
|2,47 0,12% 2.126,18
|Τζίρος
|207.28 εκ
|Τελ. Ενημ.
|17:25
|Με μία ματιά
|REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ
|SPX
|6458.24
|-0.1592%
|DAX
|24383.82
|0.0259%
|SXXP
|553.87
|0.5482%
|Όλοι οι Ξένοι Δείκτες
|EUR/USD
|1.17147
|EUR/CHF
|0.94352
|USD/ZAR
|17.5799
|Όλες οι Ισοτιμίες
Την είδηση μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Μείνετε συντονισμένοι στο liveblog της Ναυτεμπορικής