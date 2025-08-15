Logo Image

Τραμπ: «Υπέροχη» επικοινωνία με τον «αξιοσέβαστο πρόεδρο» της Λευκορωσίας

REUTERS/Jonathan Ernst

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος

Επικοινωνία και με τον Πρόεδρο της Λευκορωσίας είχε ο Ντόναλντ Τραμπ:

Οπως ο ίδιος γνωστοποίησε μέσω Truth Social: «Είχα μια υπέροχη συζήτηση με τον ιδιαίτερα σεβαστό Πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο. Σκοπός της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν να τον ευχαριστήσω για την απελευθέρωση 16 κρατουμένων. Συζητάμε επίσης την απελευθέρωση 1.300 επιπλέον κρατουμένων. Η συζήτησή μας ήταν πολύ καλή. Συζητήσαμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης του Προέδρου Πούτιν στην Αλάσκα. Ανυπομονώ να συναντήσω τον Πρόεδρο Λουκασένκο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

