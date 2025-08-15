Οι Ρώσοι που κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θεωρούν τους εαυτούς τους αρκούδες σε αγώνα χορού. Αν επιλέξετε να χορέψετε με μια αρκούδα, λέει το ρητό, η αρκούδα καθορίζει πότε και πώς θα τελειώσει ο χορός. Εκτός αν είστε μεγαλύτερη αρκούδα.

Αυτή θα πρέπει να είναι η βασική επιδίωξη του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον αναλυτή του CNN, Brett McGurk. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ θα πρέπει να εμπνευστεί από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν και το «μοντέλο Ρέικιαβικ». Μια αποτυχημένη σύνοδος κορυφής που οδήγησε στην ειρήνη.

Τον Οκτώβριο του 1986, ο Ρέιγκαν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ρωσίας Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας για να συζητήσουν την αποκλιμάκωση μεταξύ των δυνάμεων του Ψυχρού Πολέμου και, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα σύναψης μιας ευρείας συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Όπως κάνουν συχνά οι Ρώσοι, ο Γκορμπατσόφ έφτασε καλά προετοιμασμένος με νέες προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση του πυρηνικού οπλοστασίου της Μόσχας.

Η ακλόνητη στάση του Ρέιγκαν

Ο Ρέιγκαν επιθυμούσε οπωσδήποτε μια συμφωνία. Κατά τη διάρκεια των διήμερων συνομιλιών, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε βασικές πτυχές για αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Όμως ο τότε Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ακλόνητος στις θέσεις του.

Μία από αυτές αφορούσε το εκκολαπτόμενο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, γνωστό τότε ως «Πόλεμος των Άστρων», το οποίο η Μόσχα γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να το ανταγωνιστεί και το θεωρούσε απειλή για τις στρατιωτικές της δυνατότητες και την αποτρεπτική ικανότητα των πυραύλων της.

Όταν ο Γκορμπατσόφ απαίτησε οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν το πρόγραμμα ανάπτυξης και εγκατάστασης οποιουδήποτε τέτοιου συστήματος, ο Ρέιγκαν απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση. Οι συνομιλίες οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο και οι δύο ηγέτες αποχώρησαν από τη σύνοδο κορυφής με βλοσυρό ύφος.

«Έπρεπε να είχες πει «ναι»

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο Γκορμπατσόφ ρώτησε τον Ρέιγκαν, τι άλλο θα μπορούσε να είχε γίνει για να επιτευχθεί η ειρήνη, ο Ρέιγκαν του είπε: «Έπρεπε να είχες πει «ναι». Η σύνοδος κορυφής του Ρέικιαβικ εκείνη την εποχή θεωρήθηκε θεαματική διπλωματική αποτυχία.

Αλλά η άρνηση του Ρέιγκαν να υποχωρήσει, ακόμη και με κίνδυνο να αυξηθεί η ένταση του Ψυχρού Πολέμου, και η αποτυχημένη σύνοδος κορυφής ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές έθεσαν τελικά τις προϋποθέσεις για την ειρήνη. Ένα χρόνο αργότερα, οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ υπέγραψαν την πρώτη συνθήκη για την εξάλειψη µιας συγκεκριµένης κατηγορίας πυρηνικών όπλων (Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίας Εμβέλειας).

Η υπογραφή του 1991

Το 1991, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, με την Ουάσινγκτον να εξακολουθεί να προωθεί καινοτομίες στην πυραυλική άμυνα, οι ΗΠΑ και η Ρωσία υπέγραψαν τη Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (START I).

Οι ιστορικοί σήμερα αναφέρουν το Ρέικιαβικ ως σημείο καμπής του Ψυχρού Πολέμου, αποδίδοντας στη σθεναρή στάση του Ρέιγκαν έναντι του Γκορμπατσόφ το θεμέλιο για την ειρήνη.

Το μόνο αποτέλεσμα που μετράει θα είναι η πλήρης κατάπαυση του πυρός

Παίζοντας το τελευταίο του χαρτί ο Τραμπ, το μόνο αποτέλεσμα που μετράει θα είναι η πλήρης και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός που ο Αμερικανός πρόεδρος απαιτεί εδώ και καιρό και που η Ουκρανία αποδέχθηκε πριν από πέντε μήνες.

Ο Πούτιν θα φτάσει στην Αλάσκα πιστεύοντας ότι μπορεί να χειραγωγήσει τον Τραμπ. Μπορεί οι ΗΠΑ να είναι πολύ ισχυρότερη χώρα, αλλά η Ρωσία είναι η κυρίαρχη δύναμη στην Ουκρανία και ο Πούτιν είναι πλήρως προσηλωμένος στον στόχο του: να υποτάξει ολόκληρη την Ουκρανία.

Πιθανότατα θα επιδιώξει να πείσει τον Τραμπ ότι οι στόχοι της Ρωσίας είναι λογικοί και ότι η Ρωσία δεσμεύεται για μια ειρηνική λύση, ακόμη και αν η ειρηνική λύση που επιδιώκει είναι αυτή που απαιτεί την πλήρη υποταγή της Ουκρανίας. Στη συνέχεια, μπορεί να προσπαθήσει να παρασύρει τον Τραμπ στην υποστήριξη μιας παρατεταμένης διπλωματικής διαδικασίας – χωρίς να σταματήσει τον πόλεμο.

Ο Τραμπ δεν πρέπει να την πατήσει. Tο μόνο που έχει κάνει ο Ρώσος πρόεδρος μέχρι τώρα είναι να κλιμακώσει τον πόλεμο, με τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας να έχουν διπλασιαστεί από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο Τραμπ.

naftemporiki.gr