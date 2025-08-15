Τραμπ μέσα από το Air Force One: Εξυπνος τύπος ο Πούτιν, θέμα της Ουκρανίας οι ανταλλαγές εδαφών, σοβαρές συνέπειες αν η Μόσχα δεν τελειώσει τον πόλεμο

Σε ένα πρώτο σχόλιο προς τους δημοσιογράφους, μέσα από το Air Force One και εν πτήσει προς την Αλάσκα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει εάν θα προβεί σε ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία».

Συγκεκριμένα ερωτηθείς από δημοσιογράφο για το σενάριο ανταλλαγής εδαφών, απάντησε: «Θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να πάρει αυτή την απόφαση και νομίζω ότι θα λάβουν μια σωστή απόφαση».

«Αλλά δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ εκ μέρους της Ουκρανίας», προσθέτοντας ότι αν δεν ήταν εκείνος πρόεδρος, ο Πούτιν θα έπαιρνε όλη την Ουκρανία, προσθέτοντας ωστόσο «ότι δεν πρόκειται να το κάνει».

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε επίσης τον Τραμπ για την πιθανότητα οι ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

U.S. President Donald J. Trump boarded Air Force One and departed Joint Base Andrews within the last hour, bound for Anchorage, Alaska and today’s meeting with Russian President Vladimir Putin, with hopes that it build a framework for future negotiations to end Russia’s ongoing… pic.twitter.com/wKDAFtXIYb — OSINTdefender (@sentdefender) August 15, 2025

«Ίσως», απάντησε ο Τραμπ, υπάρχει μια «πιθανότητα» μαζί με «την Ευρώπη και άλλες χώρες», αλλά όχι ως μέρος του ΝΑΤΟ.

Στο ερώτημα αν θα συζητήσουν για οικονομικές ευκαιρίες μεταξύ των δύο χωρών, ο Τραμπ απαντά «ναι, αν σημειώσουμε πρόοδο».

«Δεν θα κάνουμε business με τη Ρωσία μέχρι να λυθεί το θέμα του πολέμου. Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει και οι σκοτωμοί να σταματήσουν».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ακόμη ότι δεν προσπαθεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, για να βελτιώσει τη δική του ζωή.

«Δεν το κάνω για την υγεία μου. Εντάξει, δεν το χρειάζομαι.«Θα ήθελα να επικεντρωθώ στη χώρα μας, αλλά το κάνω για να σωθούν πολλές ζωές».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι συνέπειες για τη Ρωσία, αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο, θα είναι επίπονες.

«Ναι, θα είναι πολύ σοβαρές», είπε για τα πιθανά οικονομικά μέτρα κατά της Μόσχας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ακόμη τις ΗΠΑ την πιο «δυναμική χώρα στον κόσμο» και ισχυρίστηκε ότι ότι ο Πούτιν «θέλει ένα κομμάτι από αυτό» επειδή η Ρωσία «δεν είναι δυναμική (hot), οικονομικά».

Χαρακτήρισε πάντως τον Πούτιν «έξυπνο τύπο» και είπε ότι «υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός».

Σε ερώτηση για τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ο Τραμπ σχολίασε ότι ο Πούτιν πιστεύει πως «τον βοηθούν να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία», αλλά στην πραγματικότητα «του κάνουν κακό».