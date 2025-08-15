Οι πρόεδροι των ΗΠΑ που έχουν συναντήσει τον Πούτιν – 28 τετ α τετ με τον Τζορτζ Μπους

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, σε λίγες ώρες στην Αλάσκα, για συνομιλίες με «υψηλό διακύβευμα», όπως έγραψε σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με έναν οξυδερκή ηγέτη που έχει αντιμετωπίσει αρκετούς προέδρους των ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου της Ουκρανίας, ενός πολέμου που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τρεισήμισι χρόνια η Ρωσία εισβάλοντας στην γειτονική της χώρα.

Δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους συναντώνται. Ούτε είναι η πρώτη φορά που Αμερικανός ηγέτης συναντάει τον Πούτιν. Μετά από περισσότερα από 25 χρόνια στην εξουσία, ο ισχυρός Ρώσος ηγέτης έχει συναντηθεί με πολλούς προέδρους των ΗΠΑ εν μέσω δύσκολων γεωπολιτικών συνθηκών – εμπειρίες που, σύμφωνα με τους ειδικούς, τον έχουν διαμορφώσει σε έναν έμπειρο και οξυδερκή διαπραγματευτή.

Η σημερινή συνάντηση είναι η πρώτη μεταξύ τους από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί έξι φορές κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Αντιθέτως, ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον Πούτιν μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2021. Στην ατζέντα κυριάρχησαν τα ζητήματα ελέγχου των όπλων και κυβερνοασφάλειας. Την επόμενη χρονιά, οι δυνάμεις της Μόσχας εισέβαλαν στην Ουκρανία.

Στα οκτώ χρόνια της θητείας του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα συναντήθηκε με τον Πούτιν εννέα φορές. Συναντήθηκε επίσης 12 φορές με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ , ο οποίος έχει διατελέσει για λίγο πρόεδρος της χώρας, το διάστημα μεταξύ 2008 και 2012, σε μια κίνηση που επέτρεψε στον Πούτιν να παρακάμψει τα συνταγματικά όρια για την θητεία και να αναλάβει ξανά τα καθήκοντά του το 2012.

Υπό την θητεία Ομπάμα, οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας ήταν τεταμένες λόγω των κατηγοριών του Κρεμλίνου ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών υποκινούσε διαμαρτυρίες κατά του Πούτιν, καθώς και λόγω της απόφασης της Ρωσίας να χορηγήσει προσωρινό άσυλο στον Αμερικανό πληροφοριοδότη Έντουαρντ Σνόουντεν. Οι εντάσεις επιδεινώθηκαν το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε παράνομα την Κριμαία, και το 2015, όταν το Κρεμλίνο παρενέβη στρατιωτικά στη Συρία για να υποστηρίξει το καθεστώς του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Ο προκάτοχος του Ομπάμα, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους, συναντήθηκε με τον Πούτιν συνολικά 28 φορές κατά τη διάρκεια της οκταετούς θητείας του. Ο Μπους είχε γοητευθεί από τον χαρακτήρα του Ρώσου ομολόγου του, δηλώνοντας ότι «μπόρεσε να δει την ψυχή του» μετά την πρώτη τους συνάντηση το 2001.

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο Πούτιν φέρεται να ήταν ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης που τηλεφώνησε στον Μπους για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του. Το 2002, οι δύο ηγέτες υπέγραψαν μια συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα, τη Συνθήκη Στρατηγικής Μείωσης των Επιθετικών Όπλων.

Η πρώτη συνάντηση του Πούτιν με ηγέτη των ΗΠΑ ήταν με τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες τον Ιούνιο του 2000. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αργότερα, ο Κλίντον δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες έχουν κοινά συμφέροντα, όπως η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και ο έλεγχος των όπλων, αλλά συγκρούστηκαν για τις ενέργειες της Μόσχας στην Τσετσενία. Και οι δύο ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία για την καταστροφή 34 τόνων πλουτωνίου και τη δημιουργία ενός κοινού κέντρου ανταλλαγής δεδομένων.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν συνολικά τέσσερις φορές.

Με πληροφορίες από Foreign Policy

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.